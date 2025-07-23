Найбільше в історії. Геологи знайшли в Австралії надзвичайне родовище залізної руди

Геологи в Західній Австралії виявили величезне родовище залізної руди, яке, за попередніми підрахунками, може коштувати в 6 трильйонів доларів.

Геологи відкрили надзвичайне родовище залізної руди

Геологічні дослідження допомогли переглянути вік цих утворень, який раніше вважався близько 2,2 мільярда років, до більш пізніх 1,4 мільярда років.

Вказується, що ці зміни мають глибокі наслідки для розуміння того, як давні цикли суперконтинентів вплинули на родовища корисних копалин. Є припущення, що динамічні рухи земної кори мільйони років тому й створили ідеальні умови для цих величезних концентрацій мінералів.

Відкриття цього надзвичайного родовища стало можливим завдяки саме сучасним технологіям, оскільки геологи застосували новітні методи ізотопного датування та хімічного аналізу. Таким чином, їм вдалося виявити не лише величезні розміри родовища, а й зафіксувати виняткову якість залізної руди.

В матеріалі вказується, що знання, отримані завдяки цим методам, є надзвичайно корисними та можуть прокласти шлях до більш ефективних та екологічно відповідальних методів видобутку корисних копалин. Водночас, вдасться зменшити кількість відходів та вдосконалити методи видобутку залізної руди. Поширити

Прогнозується, що цей технологічний прогрес не лише має приносити користь гірничодобувній промисловості, але й створює прецедент для майбутніх досліджень. Оскільки дослідники не припиняють удосконалювати ці методи, зростає потенціал для відкриття інших подібних родовищ.

Як зазначає видання, Австралія вже й так займає домінуючу позицію на світовому ринку заліза, а дане відкриття лише зміцнить її вплив. Не виключено, що масштаби нового родовища можуть вплинути на ціни на залізну руду в усьому світі.

Щобільше, геологи планують продовжувати вивчення регіону, де знайдено дане родовище, щоб дізнатися більше про процеси, які сформували поверхню нашої планети та її мінеральні багатства.