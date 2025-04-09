Науковці відкрили неочікувану властивість антипсихотичного препарату — допоможе боротися з атеросклерозом

Антипсихотичний препарат тіотиксен налагодив роботу імунних клітин макрофагів, які знищують пошкоджені та мертві клітини, у культурі клітин людей і мишей. Це може допомогти боротися з накопиченням холестерину в стінках судин, тобто атеросклерозом, й автоімунними захворюваннями, які спричинені порушенням роботи макрофагів.

Тіотиксен може перемогти атероксклероз

Оскільки препарат уже схвалений до вживання та визнаний безпечним, науковці сподіваються скоро випробувати його дію на людях. Дослідження опублікували в журналі Science Signaling.

Науковці проаналізували базу з 3 тис схвалених до використання ліків у пошуках тих, які можуть стимулювати ефероцитоз, тобто поглинання макрофагами пошкоджених або мертвих клітин.

Серед них антипсихотичний препарат тіотиксен виявився ефективним і таким, що не викликає токсичних ефектів у самих клітинах. Як з’ясували науковці, він збільшує здатність макрофагів до ефероцитозу через два сигнальних шляхи.

Як антипсихотик тіотиксен є антагоністом дофаміну, який пригнічує активність імунітету. Таким чином тіотиксен збільшує активацію макрофагів, які згодом знищують клітини, що вже не виконують своїх функцій. Тіотиксен активує ген, відповідальний за синтез ключового для ефероцитозу ферменту аргінази. Тож препарат впливає не лише на активацію макрофагів, яка може й не порушуватися за автоімунних захворювань, але й на їхню здатність виконувати свої функції.

Науковці сподіваються, що тіотиксен або його аналоги без антипсихотичних функцій зможуть стати ефективними ліками від хвороб, спричинених порушенням ефероцитозу.