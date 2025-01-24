У США схвалили використання назального спрею для лікування депресії

Управління з продовольства та медикаментів США дозволило використання ескетамінового назального спрею Spravato для самостійного лікування депресивних та посттравматичних розладів.

Що відомо про назальний спрей для лікування депресії та ПТСР

Зазначається, що у США більше 21 млн громадян страждають через депресію. При цьому кожен третій не відчуває покращення внаслідок використання більшості популярних рецептурних препаратів.

За словами пацієнтів, ліки із вмістом анестетиків та кетаміну допомагають у подоланні симптомів, яких важко позбутись за допомогою інших препаратів.

Зазвичай такі препарати потребують внутрішньовенного введення в лікарнях, що для багатьох обмежує їхнє використання.

Стійка до лікування депресія може бути дуже складною, особливо для пацієнтів, які не реагують на пероральні антидепресанти або не можуть їх переносити, — пояснює керівник ерапевтичного відділу неврології Johnson & Johnson Білл Мартін. Поширити

Назальний спрей для лікування депресії Spravato

Дослідники, такі як Білл Мартін, протягом багатьох років вивчали альтернативи внутрішньовенним ін’єкціям та уколам кетаміну.

Наразі розроблене лікування може здійснюватись за допомогою назального спрею на основі одного з ключових компонентів кетаміну — ескетаміну.

Спрей Spravato компанії-виробника Johnson & Johnson вже отримав схвалення на використання у 77 країнах і був призначений 144 тис пацієнтам із важкими симптомами депресії та ПТСР.

За аналогією із більшістю антидепресантів, Spravato є неселективним, неконкурентним антагоністом рецептора N-метил-D-аспартату.

Однак на відміну від інших препаратів цієї групи, він здійснює вплив на нейромедіатор глутамат.

Через дисбаланс у рівнях глутамату людина може відчувати виснаження, проблеми з концентрацією та клінічні депресивні симптоми.

Що відомо про результати клінічних досліджень та побічні ефекти від Spravato

За результатами рандомізованого, подвійного сліпого, плацебо-контрольованого дослідження препарату, у FDA вирішили прискорити надання схвалення на його використання за допомогою процесу пріоритетного перегляду.

У рамках дослідження пацієнтів розділили на 2 групи, одна отримувала ліки за призначенням, а друга — плацебо.

За результатами 28-денного випробування серед учасників провели опитування з 10 запитань із метою визначення загального стану психічного здоров’я.

Наприкінці 4 тижня дослідження лише 7,6% пацієнтів з групи, якій давали плацебо, повідомили про ремісію, тоді як серед тих, хто приймав Spravato, цей показник досяг 22,5%.

Наразі спрей Spravato приймають під наглядом медичного працівника в клініці. З побічних ефектів відмічають тимчасову нудоту, блювання та втому.

Пацієнтам також рекомендовано не керувати автомобілем решту дня, а після кожного лікування потрібно, щоб хтось відвіз їх додому.

Інші побічні ефекти потенційно включають тимчасове підвищення артеріального тиску, психічну туманність і проблеми з сечовим міхуром.