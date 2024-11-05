Дослідники з китайського університету Макао провели дослідження і з'ясували, що у самотніх людей значно вищий ризик розвитку депресії, ніж в одружених.

Що відомо про високий ризик розвитку депресії у самотніх людей

За результатами дослідження китайські науковці встановили, що ризик розвитку депресії значно вищий серед неодружених людей та чоловіків з вищою освітою.

Самотній чоловік

На їхню думку, отримані дані можуть допомогти виявляти людей із підвищеним ризиком розвитку депресії.

Науковці припустили, що нижчий ризик розвитку депресії у подружніх пар може пояснюватись тим, що партнери у шлюбі мають змогу підтримувати один одного, а також зазвичай мають ширший доступ до фінансів і позитивно впливають на стан один одного.

Зокрема, у рамках дослідженя вчені проаналізували 100 тис людей з 7 країн, серед них — 7 тис громадян Великої Британії.

Зазначається, що близько 222 осіб з Великої Британії, у рамках дослідження психіатричної захворюваності серед дорослого населення 2007 року, заявили, що мають симптоми депресії.

Так, серед них 73 перебували у шлюбі, а 62 — були неодруженими, ще 55 — розлучились або живуть окремо, 32 — пережили смерть партнера.

Наш міжкраїновий аналіз свідчить про те, що неодружені особи можуть мати більший ризик депресії, і будь-які зусилля, спрямовані на зменшення цього ризику, повинні враховувати роль культурного контексту, статі, рівня освіти та вживання психоактивних речовин, — розповідає Кефенг Лі з Політехнічного університету Макао і його колеги. Поширити

Що ще продемонстрували результати дослідження

За результатами дослідження за участю громадян США, Мексики, Ірландії, Південної Кореї, Китаю та Індонезії за період спостережень продемонструвало, що ризик розвитку депресії на 79% вищий у тих, хто неодружений, ніж у тих, хто перебуває у шлюбі.

При цьому розлучені, або пари, які живуть окремо, мають на 99% вищий ризик виникнення симптомів депресії.

Між тим у тих, хто пережив смерть партнера по шлюбу, ризик розвитку депресії був на 64% вищим, ніж в одружених.

Дослідження також демонструє, що неодружені люди у західних країнах мають вищий ризик депресії, ніж у східних.

За даними ВООЗ, приблизно 280 млн людей у світі страждають на депресію, що складає близько 5% дорослого населення Землі.

Автори дослідження також зазначають, що інформацію було отримано на основі опитування, а не клінічних діагнозів депресії. Вони додали, що всі проаналізовані пари були гетеросексуальними.