Ученые сравнили склонность к депрессии у женатых и одиноких людей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые сравнили склонность к депрессии у женатых и одиноких людей

Супружеская пара
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Источник:  Nature

Исследователи из китайского университета Макао провели исследование и выяснили, что у одиноких людей значительно выше риск развития депрессии, чем у женатых.

Главные тезисы

  • Одинокие люди имеют высокий риск развития депрессии по сравнению с женатыми, особенно в западных странах.
  • Женатые люди могут поддерживать друг друга, что способствует снижению риска депрессии.
  • Мужчины с высшим образованием также уязвимы к депрессии, согласно результатам исследования.
  • Информация об уровне депрессии получена на основе опросов, не клинических диагнозов.
  • Исследование показало, что у людей, находящихся в браке, риск развития депрессии ниже, чем у одиноких.

Что известно о высоком риске развития депрессии у одиноких людей

По результатам исследования китайские ученые установили, что риск развития депрессии значительно выше среди холостых людей и мужчин с высшим образованием.

Ученые сравнили риск развития депрессии у одиноких и женатых
Одинокий мужчина

По их мнению, полученные данные могут помочь выявлять людей с повышенным риском развития депрессии.

Ученые предположили, что более низкий риск развития депрессии у супружеских пар может объясняться тем, что партнеры в браке могут поддерживать друг друга, а также имеют более широкий доступ к финансам и положительно влияют на состояние друг друга.

В частности, в рамках исследования ученые проанализировали 100 тыс. человек из 7 стран, среди них — 7 тыс. граждан Великобритании.

Отмечается, что около 222 человек из Великобритании в рамках исследования психиатрической заболеваемости среди взрослого населения 2007 года заявили, что имеют симптомы депрессии.

Так, среди них 73 состояли в браке, а 62 — были холостыми, еще 55 — развелись или живут отдельно, 32 — пережили смерть партнера.

Наш межстрановой анализ свидетельствует о том, что холостяки могут иметь больший риск депрессии, и любые усилия, направленные на уменьшение этого риска, должны учитывать роль культурного контекста, пола, уровня образования и употребления психоактивных веществ, — рассказывает Кефенг Ли из Политехнического университета. Макао и его коллеги.

Что еще продемонстрировали результаты исследования

По результатам исследования с участием граждан США, Мексики, Ирландии, Южной Кореи, Китая и Индонезии за период наблюдений продемонстрировало, что риск развития депрессии на 79% выше у тех, кто холост, чем у тех, кто состоит в браке.

При этом разведенные или пары, живущие отдельно, имеют на 99% более высокий риск возникновения симптомов депрессии.

Между тем у переживших смерть партнера по браку риск развития депрессии был на 64% выше, чем у женатых.

Исследование также демонстрирует, что холостые люди в западных странах имеют более высокий риск депрессии, чем в восточных.

По данным ВОЗ, примерно 280 млн человек в мире страдают депрессией, которая составляет около 5% взрослого населения Земли.

Авторы исследования также отмечают, что информация была получена на основе опроса, а не клинических диагнозов депрессии. Они добавили, что все проанализированные пары были гетеросексуальными.

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