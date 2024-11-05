Исследователи из китайского университета Макао провели исследование и выяснили, что у одиноких людей значительно выше риск развития депрессии, чем у женатых.
Главные тезисы
- Одинокие люди имеют высокий риск развития депрессии по сравнению с женатыми, особенно в западных странах.
- Женатые люди могут поддерживать друг друга, что способствует снижению риска депрессии.
- Мужчины с высшим образованием также уязвимы к депрессии, согласно результатам исследования.
- Информация об уровне депрессии получена на основе опросов, не клинических диагнозов.
- Исследование показало, что у людей, находящихся в браке, риск развития депрессии ниже, чем у одиноких.
Что известно о высоком риске развития депрессии у одиноких людей
По результатам исследования китайские ученые установили, что риск развития депрессии значительно выше среди холостых людей и мужчин с высшим образованием.
По их мнению, полученные данные могут помочь выявлять людей с повышенным риском развития депрессии.
Ученые предположили, что более низкий риск развития депрессии у супружеских пар может объясняться тем, что партнеры в браке могут поддерживать друг друга, а также имеют более широкий доступ к финансам и положительно влияют на состояние друг друга.
В частности, в рамках исследования ученые проанализировали 100 тыс. человек из 7 стран, среди них — 7 тыс. граждан Великобритании.
Отмечается, что около 222 человек из Великобритании в рамках исследования психиатрической заболеваемости среди взрослого населения 2007 года заявили, что имеют симптомы депрессии.
Так, среди них 73 состояли в браке, а 62 — были холостыми, еще 55 — развелись или живут отдельно, 32 — пережили смерть партнера.
Что еще продемонстрировали результаты исследования
По результатам исследования с участием граждан США, Мексики, Ирландии, Южной Кореи, Китая и Индонезии за период наблюдений продемонстрировало, что риск развития депрессии на 79% выше у тех, кто холост, чем у тех, кто состоит в браке.
При этом разведенные или пары, живущие отдельно, имеют на 99% более высокий риск возникновения симптомов депрессии.
Между тем у переживших смерть партнера по браку риск развития депрессии был на 64% выше, чем у женатых.
Исследование также демонстрирует, что холостые люди в западных странах имеют более высокий риск депрессии, чем в восточных.
По данным ВОЗ, примерно 280 млн человек в мире страдают депрессией, которая составляет около 5% взрослого населения Земли.
Авторы исследования также отмечают, что информация была получена на основе опроса, а не клинических диагнозов депрессии. Они добавили, что все проанализированные пары были гетеросексуальными.
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