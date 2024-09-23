Науковці знайшли цікавий спосіб покращити життя людей з депресією

Науковці виявили, що вживання псилоцибіну покращує стан людей з депресивними розладами. Він показав значно кращі результати, ніж звичайні антидепресанти.

Псилоцибін покращує життя людей з депресією

Псилоцибін — це алкалоїд, який у природі зустрічається в деяких грибах. Нещодавно дослідники вирішили зрозуміти, як він впливає на людей з депресією.

Попередні дослідження вже показали, що псилоцибін спричиняє розсихронізацію ділянок мозку, які «відповідальні» за розвиток депресії. Завдяки цьому у людей пом’якшуються симптоми.

Наступне дослідження було проведено для того, аби порівняти ефект від псилоцибіну та антидепресантів з групи інгібіторів зворотного захоплення серотоніну.

Останні зазвичай призначають пацієнтам з середньою та важкою депресією.

Учасників поділили на дві групи. Одні отримували антидепресанти, а інші — псилоцибін.

Деякі учасники і першої, і другої групи також працювали з психотерапевтом. Але вплив психотерапії на симптоми був мінімальним.

Для чого ще використовують псилоцибін

Речовина широко використовується для лікування цілого ряду психіатричних захворювань. Серед них алкогольна залежність та ПТСР.

Псилоцибін також позитивно впливає на організм при мігренях.

Проте використовувати цю речовину для самолікування не варто. У США вже були зафіксовані випадки отруєння псилоцибіном.