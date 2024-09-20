Науковці дізнались, які два напої зменшують ризик деменції
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці дізнались, які два напої зменшують ризик деменції

чай
Джерело:  online.ua

Британські дослідники виявили, що чай та червоне вино зменшують ризик виникнення деменції. Справа у природних антиоксидантах флавоноїдах, які у великих кількостях є в цих напоях.

Головні тези:

  • Чай та червоне вино мають високу концентрацію флавоноїдів, які допомагають знижувати ризик деменції.
  • Інгредієнти, що зменшують ризик захворювання деменцією, можна легко ввести в раціон: половина порції ягід, пів келиха червоного вина або п’ять чашок чаю.
  • Регулярне вживання чаю, червоного вина та ягід може знизити ризик захворювання деменцією на 28%.
  • Деменція є важким когнітивним захворюванням, симптоми якого включають порушення пам’яті, концентрації та рухових навичок.
  • Поява погіршення слуху може бути одним з ранніх симптомів деменції, яка розвивається через судинно-мозкові порушення.

Які напої зменшують ризик деменції

Дослідники у Великій Британії спостерігали за 120 тисячами громадян і виявили, що ті з них, які часто пили чай та червоне вино, рідше хворіли на деменцію.

Найбільшу ефективність напої показали у людей, в яких є депресія, гіпертонія чи схильність до деменції. Це все фактори ризику.

Люди, які регулярно пили чай, червоне вино та вводили у раціон ягоди, мали на 28% нижчий ризик захворіти деменцією.

Науковці також назвали «терапевтичні дози». Варто обирати щось одне зі списку, щоб знизити ризик захворіти деменцією:

  • половина порції ягід;

  • пів келиха червоного вина;

  • п’ять чашок чаю.

Стандартна порція ягід у Британії — 80 г. Тобто усього 40 г на день вистачить для захисту від цієї хвороби.

Що таке деменція

Важке когнітивне захворювання, з яким частіше за все стикаються люди похилого віку. 

Хвороба характеризується порушенням пам’яті, концентрації та рухових навичок.

Вчені виявили, що один з ранніх симптомів деменції — погіршення слуху, особливо у людних місцях.

Захворювання розвивається внаслідок появи судинно-мозкової патології і буває частковим або тотальним. У першому випадку відбувається поступове погіршення пам’яті, концентрації, але інтелектуальні здібності залишаються.

При тотальній деменції людина втрачає здатність до логічного мислення.

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