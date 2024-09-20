Науковці дізнались, які два напої зменшують ризик деменції

Британські дослідники виявили, що чай та червоне вино зменшують ризик виникнення деменції. Справа у природних антиоксидантах флавоноїдах, які у великих кількостях є в цих напоях.

Які напої зменшують ризик деменції

Дослідники у Великій Британії спостерігали за 120 тисячами громадян і виявили, що ті з них, які часто пили чай та червоне вино, рідше хворіли на деменцію.

Найбільшу ефективність напої показали у людей, в яких є депресія, гіпертонія чи схильність до деменції. Це все фактори ризику.

Люди, які регулярно пили чай, червоне вино та вводили у раціон ягоди, мали на 28% нижчий ризик захворіти деменцією.

Науковці також назвали «терапевтичні дози». Варто обирати щось одне зі списку, щоб знизити ризик захворіти деменцією:

половина порції ягід;

пів келиха червоного вина;

п’ять чашок чаю.

Стандартна порція ягід у Британії — 80 г. Тобто усього 40 г на день вистачить для захисту від цієї хвороби.

Що таке деменція

Важке когнітивне захворювання, з яким частіше за все стикаються люди похилого віку.

Хвороба характеризується порушенням пам’яті, концентрації та рухових навичок.

Вчені виявили, що один з ранніх симптомів деменції — погіршення слуху, особливо у людних місцях.

Захворювання розвивається внаслідок появи судинно-мозкової патології і буває частковим або тотальним. У першому випадку відбувається поступове погіршення пам’яті, концентрації, але інтелектуальні здібності залишаються.