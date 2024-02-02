Що спричинило різке поширення деменції у сучасному світі — нові дані вчених

Учені вважають, що деменція така ж стара, як і саме людство, однак у сучасному світі ця хвороба стала ледь не епідемією. Тепер учені назвали причину цього.

Деменція в історії людства

Дослідження під керівництвом Університету Південної Каліфорнії (USC) заглиблюється в класичні грецькі та римські медичні тексти.

Ці тексти детально описують захворювання, поширені у людей похилого віку, такі як глухота та запаморочення, але, на диво, не згадують про значну втрату пам’яті. Однак, у Стародавньому Римі розповідь дещо змінюється.

Римський автор Гален спостерігав труднощі з навчанням у деяких 80-річних людей, а Пліній Старший розповідав про сенатора, який забув своє ім’я. Цицерон також відзначав «стару дурість», хоча він не пов'язував її з усіма літніми людьми.

Це показує, що серйозна втрата пам’яті була великою рідкістю близько 2000-2500 років тому.

Це відкриття підтверджує теорію про те, що хвороба Альцгеймера та пов’язана з нею деменція в основному є результатом сучасного способу життя та середовища.

Значний внесок роблять такі фактори, як малорухливий спосіб життя та забруднення повітря.

Зниження когнітивних функцій та навколишнє середовище

Учені допускають, що густонаселеність римських міст і підвищене забруднення могли спричинити ескалацію випадків зниження когнітивних функцій.

Учені також дослідили випадки деменції в сучасних індіанців Цімане з болівійської Амазонії.

Доіндустріальний, фізично активний спосіб життя Цімане відображає спосіб життя стародавніх цивілізацій, і, що важливо, вони демонструють надзвичайно низькі показники деменції. Поширити

Учені виявили, що лише близько 1% людей похилого віку Цімане страждає від деменції, що різко контрастує з 11% захворюваності серед літнього населення Сполучених Штатів.