Ні для кого не секрет, що деменція – це стан прогресуючого занепаду мозку. Однак вкрай мало людей знають про те, як її можна виявити на ранній стадії.

Що таке деменція та як її швидко виявити

За словами всесвітньо відомого лікаря та науковця Еріка Берга, три найперші ознаки цього захворювання можна помітити ще за десятиліття до появи інших симптомів, до прикладу йдеться про проблеми із пам'яттю.

Людина починає втрачати нюх через деменцію

Ерік Берг звертає увагу на те, що нервові закінчення у пазухах людини йдуть прямо в задню частину мозку. Що важливо розуміти, гематоенцефалічного бар’єру немає, саме тому нюх і страждає найпершим.

Вчений також попереджає, що на цей симптом більшість людей взагалі не звертає увагу, оскільки це не біль, з яким важко миритися.

Просто тобі чогось не вистачає, і ти просто йдеш, і можеш навіть не усвідомлювати цього. Але є кілька дуже цікавих досліджень про асоціацію відсутності нюху як першої ознаки деменції задовго до інших когнітивних проблем, – розповів Ерік Берг. Поширити

Втрата зору

За словами лікаря, є ще один орган, який може бити тривогу задовго до того, як почнуться серйозні проблеми з пам'яттю – йдеться про сітківку ока.

Ерік Берг наголошує, що сканування сітківки ока дає можливість виявити ключові зміни у кровоносних судинах, які можуть бути першими ознаками хвороби Альцгеймера.

Проблеми зі сном

Сон - вкрай важлива частина людського життя, тому за його якістю та тривалістю завжди потрібно слідкувати.

Доктор Берг попереджає, що насправді є сотні причин, через які з'являються проблеми зі сном.

Однак, що важливо розуміти, наука давно виявила безперечний зв'язок між безсонням та деменцією.