Науковці виявили неочікуваний вплив кави на мозок

Більшість людей вірять у те, що кава сприяє активності мозку. Однак іноземні вчені дійшли висновку, що кофеїн навпаки може погіршувати пластичність мозку, а також навіть впливає на здатність запам'ятовувати.

Що важливо знати про вплив кави на мозок

Нове дослідження провели представники Центру нейромодуляції в лікарні Батлера в Провіденсі.

Вони вирішили вивчити та проаналізувати сигнали мозку, які відповідають за навчання і запам'ятовування.

За словами вчених, вони зафіксували в учасників неочікувані реакції, які розвінчують міф про те, що кофеїн сприяє пластичності мозку.

У ході експерименту усіх учасників піддавали стимуляції мозку, яка імітує готовність мозку до навчання. Результати показали, що ті, хто не вживав кофеїн, виявляли більш виражені ефекти стимуляції. Поширити

Іноземні вчені відверто зізнаються, що вони не розраховували отримати подібні результати, однак також звернули увагу на те, що наразі це лише гіпотеза, заснована на обмеженому дослідженні.

Що також важливо розуміти, це дослідження є пілотним, а його результати потребують підтвердження.

Цілком можливо, скоро будуть проведені масштабніші дослідження, які дадуть можливість підтвердити чи спростувати цю гіпотезу.

Фото: unsplash.com

Як кава впливає на здоров'я

Як уже згадувалося раніше, вплив кофеїну на здоров'я досить дискусійна тема, і результати досліджень суперечливі.

За словами одних науковців, кава здатна захистити від деменції, інші ж попереджують про можливі ризики розвитку діабету.

Враховуючи той факт, кава є досить популярним об'єктом досліджень, цілком можливо, про неї ми незабаром дізнаємося ще багато всього цікавого.