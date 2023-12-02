Ученые обнаружили неожиданное влияние кофе на мозг

Большинство людей верят в то, что кофе способствует активности мозга. Однако иностранные ученые пришли к выводу, что кофеин наоборот может ухудшать пластичность мозга, а также влияет на способность запоминать.

Что важно знать о влиянии кофе на мозг

Новое исследование провели представители Центра нейромодуляции в больнице Батлера в Провиденсе.

Они решили изучить и проанализировать сигналы мозга, отвечающие за обучение и запоминание.

По словам ученых, они зафиксировали у участников неожиданные реакции, развенчивающие миф о том, что кофеин способствует пластичности мозга.

В ходе эксперимента всех участников подвергали стимуляции мозга, имитирующей готовность мозга к обучению. Результаты показали, что не употреблявший кофеин проявляли более выраженные эффекты стимуляции. Поделиться

Иностранные ученые откровенно признаются, что они не рассчитывали получить подобные результаты, однако также обратили внимание на то, что это лишь гипотеза, основанная на ограниченном исследовании.

Что также важно понимать, это исследование пилотное, а его результаты требуют подтверждения.

Вполне возможно, скоро будут проведены более масштабные исследования, которые позволят подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Фото: unsplash.com

Как кофе влияет на здоровье

Как уже упоминалось ранее, влияние кофеина на здоровье довольно дискуссионная тема и результаты исследований противоречивы.

По словам одних ученых, кофе способен защитить от деменции, другие же предупреждают о возможных рисках развития диабета.

Учитывая тот факт, что кофе является довольно популярным объектом исследований, вполне возможно, о нем мы в скором времени узнаем еще много всего интересного.