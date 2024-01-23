Ученый предупредил о ранних признаках деменции
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученый предупредил о ранних признаках деменции

деменция
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Источник:  online.ua

Ни для кого не секрет, что деменция – это состояние прогрессирующего упадка мозга. Однако очень мало людей знают о том, как его можно обнаружить на ранней стадии.

Что такое деменция и как ее быстро обнаружить

По словам всемирно известного врача и ученого Эрика Берга, три первых признака этого заболевания можно заметить еще за десятилетие до появления других симптомов, к примеру речь идет о проблемах с памятью.

Человек начинает терять обоняние из-за деменции

Эрик Берг обращает внимание на то, что нервные окончания в пазухах человека идут прямо в заднюю часть мозга. Что важно понимать, гематоэнцефалического барьера нет, именно поэтому обоняние и страдает первым.

Ученый также предупреждает, что на этот симптом большинство людей вообще не обращают внимания, поскольку это не боль, с которой трудно мириться.

Просто тебе чего-то не хватает, и ты просто идешь и можешь даже не осознавать этого. Но есть несколько интересных исследований об ассоциации отсутствия обоняния как первого признака деменции задолго до других когнитивных проблем, – рассказал Эрик Берг.

Потеря зрения

По словам врача, есть еще один орган, который может бить тревогу задолго до того, как начнутся серьезные проблемы с памятью – речь идет о сетчатке глаза.

Эрик Берг отмечает, что сканирование сетчатки глаза позволяет выявить ключевые изменения в кровеносных сосудах, которые могут быть первыми признаками болезни Альцгеймера.

Проблемы со сном

Сон – крайне важная часть человеческой жизни, поэтому за его качеством и продолжительностью всегда нужно следить.

Доктор Берг предупреждает, что на самом деле есть сотни причин, из-за которых возникают проблемы со сном.

Однако, что важно понимать, наука давно обнаружила бесспорную связь между бессонницей и деменцией.

Проявляться эти нарушения сна могут по-разному: от слишком длинного сна до разных типов поведения во сне, которые могут вызвать тревогу.

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