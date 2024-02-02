Что спровоцировало резкое распространение деменции в современном мире — новые данные ученых

Ученые считают, что деменция так же стара, как и само человечество, однако в современном мире эта болезнь стала чуть ли не эпидемией. Теперь ученые назвали причину этого.
Деменция в истории человечества
Исследование под руководством Университета Южной Калифорнии (USC) погружается в классические греческие и римские медицинские тексты.
Эти тексты подробно описывают заболевания, распространенные у пожилых людей, такие как глухота и головокружение, но, на удивление, не упоминают о значительной потере памяти. Однако в Древнем Риме рассказ несколько меняется.
Римский автор Гален наблюдал затруднения с учебой у некоторых 80-летних людей, а Плиний Старший рассказывал о сенаторе, забывшем свое имя. Цицерон также отмечал «старую глупоту», хотя он не связывал ее со всеми пожилыми людьми.
Это показывает, что серьезный урон памяти был большой редкостью около 2000-2500 лет назад.
Это открытие подтверждает теорию о том, что болезнь Альцгеймера и связанная с ней деменция в основном являются результатом современного образа жизни и среды.
Значительный вклад вносят такие факторы, как малоподвижный образ жизни и загрязнение воздуха.
Снижение когнитивных функций и окружающая среда
Ученые допускают, что густонаселенность римских городов и повышенное загрязнение могли повлечь за собой эскалацию случаев снижения когнитивных функций.
Ученые также исследовали случаи деменции у современных индейцев Цимане из боливийской Амазонии.
Ученые обнаружили, что лишь около 1% пожилых людей Цимане страдает от деменции, что резко контрастирует с 11% заболеваемости среди пожилого населения Соединенных Штатов.
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