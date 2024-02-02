Что спровоцировало резкое распространение деменции в современном мире — новые данные ученых

Ученые считают, что деменция так же стара, как и само человечество, однако в современном мире эта болезнь стала чуть ли не эпидемией. Теперь ученые назвали причину этого.

Деменция в истории человечества

Исследование под руководством Университета Южной Калифорнии (USC) погружается в классические греческие и римские медицинские тексты.

Эти тексты подробно описывают заболевания, распространенные у пожилых людей, такие как глухота и головокружение, но, на удивление, не упоминают о значительной потере памяти. Однако в Древнем Риме рассказ несколько меняется.

Римский автор Гален наблюдал затруднения с учебой у некоторых 80-летних людей, а Плиний Старший рассказывал о сенаторе, забывшем свое имя. Цицерон также отмечал «старую глупоту», хотя он не связывал ее со всеми пожилыми людьми.

Это показывает, что серьезный урон памяти был большой редкостью около 2000-2500 лет назад.

Это открытие подтверждает теорию о том, что болезнь Альцгеймера и связанная с ней деменция в основном являются результатом современного образа жизни и среды.

Значительный вклад вносят такие факторы, как малоподвижный образ жизни и загрязнение воздуха.

Снижение когнитивных функций и окружающая среда

Ученые допускают, что густонаселенность римских городов и повышенное загрязнение могли повлечь за собой эскалацию случаев снижения когнитивных функций.

Ученые также исследовали случаи деменции у современных индейцев Цимане из боливийской Амазонии.

Доиндустриальный, физически активный образ жизни Цимане отражает образ жизни древних цивилизаций, и, что немаловажно, они демонстрируют чрезвычайно низкие показатели деменции. Поделиться

Ученые обнаружили, что лишь около 1% пожилых людей Цимане страдает от деменции, что резко контрастирует с 11% заболеваемости среди пожилого населения Соединенных Штатов.