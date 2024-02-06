Дослідники виявили нові несподівані причини деменції

Ні для кого не секрет, що деменція – це комплексний розлад, що характеризується зниженням когнітивних функцій, якими керує головний мозок. Однак причини її виникнення відомі не усім, особливо враховуючи той факт, що їхній перелік постійно зростає.

Що може спровокувати деменцію

За словами науковців, хвороба Альцгеймера дуже рідко з'являється у грецьких та римських медичних текстах.

Насамперед це пов’язано з тим, вона почала розвиватися лише внаслідок кількох факторів, які з'явилися значно пізніше.

Після проведення нового масштабного дослідження стало відомо, що деменція може бути спричинена рівнем забруднення міст та малорухливим способом життя.

Окрім того, наголошується, що стародавні греки у своїх медичних текстах писали про те, що старіння стає причиною втрати пам'яті, однак не згадували про втрату мови, здатності до міркування тощо, спричинених деменцією.

Як стверджують вчені, кілька перших згадок з'явилися вже у Стародавньому Римі століттями пізніше.

Зараз автори дослідження вважають, що розширення римських міст призвело до збільшення кількості забруднення та посилення зниження когнітивних функцій у людей із настанням певного віку.

Ба більше, зазначається, що римські аристократи також використовували кулінарні інструменти та труби, виготовлені зі свинцю, а це означає, що вони могли мимоволі отруїтися.

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Дослідження деменції досі тривають

Автори нового дослідження цієї хвороби звертають увагу на те, що можна помітити суттєвий прогрес у тому, як писали про деменцію давні греки та римляни – і за століття між цими текстами точно відбулися певні зміни.