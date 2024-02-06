Исследователи выявили новые неожиданные причины деменции

Ни для кого не секрет, что деменция – это комплексное расстройство, характеризующееся снижением когнитивных функций, которыми управляет головной мозг. Однако причины ее возникновения известны не всем, особенно учитывая тот факт, что их перечень постоянно растет.

Что может спровоцировать деменцию

По словам ученых, болезнь Альцгеймера очень редко встречается в греческих и римских медицинских текстах.

Прежде всего, это связано с тем, что она начала развиваться из-за нескольких факторов, которые появились значительно позже.

После проведения нового масштабного исследование стало известно, что деменция может быть вызвана уровнем загрязнения городов и малоподвижным образом жизни.

Кроме того, указано, что древние греки в своих медицинских текстах писали о том, что старение становится причиной потери памяти, однако не упоминали о потере речи, способности к размышлению и т.п., вызванных деменцией.

Как утверждают ученые, несколько первых упоминаний появились уже в Древнем Риме столетиями позже.

Сейчас авторы исследования считают, что расширение римских городов привело к увеличению количества загрязнений и усилению снижения когнитивных функций у людей с наступлением определенного возраста.

Более того, сообщается, что римские аристократы также использовали кулинарные инструменты и трубы, изготовленные из свинца, а это значит, что они могли невольно отравиться.

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Исследования деменции до сих пор продолжаются

Авторы нового исследования этой болезни обращают внимание на то, что можно заметить существенный прогресс в том, как писали о деменции древние греки и римляне – и за столетие между этими текстами произошли определенные изменения.