Ученые узнали, какие два напитка уменьшают риск деменции

Британские исследователи обнаружили, что чай и красное вино сокращают риск возникновения деменции. Дело в природных антиоксидантах флавоноидах, которые в больших количествах есть в этих напитках.
Главные тезисы
- Чай и красное вино обладают высокой концентрацией флавоноидов, которые снижают риск деменции.
- Ингредиенты, уменьшающие риск заболевания деменцией, можно легко ввести в рацион: половина порции ягод, пол бокала красного вина или пять чашек чая.
- Регулярное употребление может снизить риск заболевания деменцией на 28%.
- Деменция представляет собой тяжелое когнитивное заболевание, симптомы которого включают нарушения памяти, концентрации и двигательных навыков.
- Появление ухудшения слуха может быть одним из ранних симптомов деменции, развивающейся из-за сосудисто-мозговых нарушений.
Какие напитки уменьшают риск деменции
Исследователи в Великобритании наблюдали за 120 тысячами граждан и обнаружили, что те из них, которые часто пили чай и красное вино, реже болели деменцией.
Наибольшую эффективность напитки показали у людей, у которых есть депрессия, гипертония или склонность к деменции. Это все факторы риска.
Люди, которые регулярно пили чай, красное вино и вводили в рацион ягоды, имели на 28% ниже риск заболеть деменцией.
Ученые также назвали «терапевтические дозы». Следует выбирать что-то одно из списка, чтобы снизить риск заболеть деменцией:
половина порции ягод;
пол бокала красного вина;
пять чашек чая.
Стандартная порция ягод в Британии — 80 г. То есть всего 40 г в день хватит для защиты от этой болезни.
Что такое деменция
Тяжелое когнитивное заболевание, с которым чаще всего сталкиваются пожилые люди.
Болезнь характеризуется нарушением памяти, концентрации и двигательных навыков.
Ученые обнаружили, что один из ранних симптомов деменции — ухудшение слуха, особенно в людных местах.
Заболевание развивается в результате появления сосудисто-мозговой патологии и бывает частичным или тотальным. В первом случае происходит постепенное ухудшение памяти, концентрации, но интеллектуальные способности остаются.
При тотальной деменции человек теряет способность к логическому мышлению.
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