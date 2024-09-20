Ученые узнали, какие два напитка уменьшают риск деменции
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые узнали, какие два напитка уменьшают риск деменции

чай
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Источник:  online.ua

Британские исследователи обнаружили, что чай и красное вино сокращают риск возникновения деменции. Дело в природных антиоксидантах флавоноидах, которые в больших количествах есть в этих напитках.

Главные тезисы

  • Чай и красное вино обладают высокой концентрацией флавоноидов, которые снижают риск деменции.
  • Ингредиенты, уменьшающие риск заболевания деменцией, можно легко ввести в рацион: половина порции ягод, пол бокала красного вина или пять чашек чая.
  • Регулярное употребление может снизить риск заболевания деменцией на 28%.
  • Деменция представляет собой тяжелое когнитивное заболевание, симптомы которого включают нарушения памяти, концентрации и двигательных навыков.
  • Появление ухудшения слуха может быть одним из ранних симптомов деменции, развивающейся из-за сосудисто-мозговых нарушений.

Какие напитки уменьшают риск деменции

Исследователи в Великобритании наблюдали за 120 тысячами граждан и обнаружили, что те из них, которые часто пили чай и красное вино, реже болели деменцией.

Наибольшую эффективность напитки показали у людей, у которых есть депрессия, гипертония или склонность к деменции. Это все факторы риска.

Люди, которые регулярно пили чай, красное вино и вводили в рацион ягоды, имели на 28% ниже риск заболеть деменцией.

Ученые также назвали «терапевтические дозы». Следует выбирать что-то одно из списка, чтобы снизить риск заболеть деменцией:

  • половина порции ягод;

  • пол бокала красного вина;

  • пять чашек чая.

Стандартная порция ягод в Британии — 80 г. То есть всего 40 г в день хватит для защиты от этой болезни.

Что такое деменция

Тяжелое когнитивное заболевание, с которым чаще всего сталкиваются пожилые люди.

Болезнь характеризуется нарушением памяти, концентрации и двигательных навыков.

Ученые обнаружили, что один из ранних симптомов деменции — ухудшение слуха, особенно в людных местах.

Заболевание развивается в результате появления сосудисто-мозговой патологии и бывает частичным или тотальным. В первом случае происходит постепенное ухудшение памяти, концентрации, но интеллектуальные способности остаются.

При тотальной деменции человек теряет способность к логическому мышлению.

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