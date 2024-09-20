Ученые узнали, какие два напитка уменьшают риск деменции

Британские исследователи обнаружили, что чай и красное вино сокращают риск возникновения деменции. Дело в природных антиоксидантах флавоноидах, которые в больших количествах есть в этих напитках.

Какие напитки уменьшают риск деменции

Исследователи в Великобритании наблюдали за 120 тысячами граждан и обнаружили, что те из них, которые часто пили чай и красное вино, реже болели деменцией.

Наибольшую эффективность напитки показали у людей, у которых есть депрессия, гипертония или склонность к деменции. Это все факторы риска.

Люди, которые регулярно пили чай, красное вино и вводили в рацион ягоды, имели на 28% ниже риск заболеть деменцией.

Ученые также назвали «терапевтические дозы». Следует выбирать что-то одно из списка, чтобы снизить риск заболеть деменцией:

половина порции ягод;

пол бокала красного вина;

пять чашек чая.

Стандартная порция ягод в Британии — 80 г. То есть всего 40 г в день хватит для защиты от этой болезни.

Что такое деменция

Тяжелое когнитивное заболевание, с которым чаще всего сталкиваются пожилые люди.

Болезнь характеризуется нарушением памяти, концентрации и двигательных навыков.

Ученые обнаружили, что один из ранних симптомов деменции — ухудшение слуха, особенно в людных местах.

Заболевание развивается в результате появления сосудисто-мозговой патологии и бывает частичным или тотальным. В первом случае происходит постепенное ухудшение памяти, концентрации, но интеллектуальные способности остаются.