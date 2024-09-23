Ученые нашли интересный способ улучшить жизнь людей с депрессией

Ученые обнаружили, что употребление псилоцибина улучшает состояние людей с депрессивными расстройствами. Он показал гораздо лучшие результаты, чем обычные антидепрессанты.

Псилоцибин улучшает жизнь людей с депрессией

Псилоцибин — это алкалоид, который в природе встречается в некоторых грибах. Недавно исследователи решили понять, как он оказывает влияние на людей с депрессией.

Предыдущие исследования уже показали, что псилоцибин влечет за собой рассихронизацию участков мозга, которые «ответственны» за развитие депрессии. Благодаря этому у людей смягчаются симптомы.

Следующее исследование было проведено для сравнения эффекта от псилоцибина и антидепрессантов из группы ингибиторов обратного захвата серотонина.

Последние обычно назначают пациентам со средней и тяжелой депрессией.

Участников разделили на две группы. Одни получали антидепрессанты, а другие — псилоцибин.

Некоторые участники и первой, и второй группы тоже работали с психотерапевтом. Но влияние психотерапии на симптомы было минимальным.

Для чего еще используют псилоцибин

Вещество широко используется для лечения ряда психиатрических заболеваний. Среди них алкогольная зависимость и ПТСР.

Псилоцибин также оказывает положительное влияние на организм при мигренях.

Однако использовать это вещество для самолечения не следует. В США уже были зафиксированы случаи отравления псилоцибином.