Вчені радять людям з хворобою Паркінсона звернутись до танців із метою полегшення депресії.

Як танці можуть полегшити депресію в людей з хворобою Паркінсона

У дослідженні взяли участь 23 пацієнти з хворобою Паркінсона без танцювального досвіду.

В них було діагностовано хворобу протягом останніх п’яти років.

Усі вони пройшли курс з навчання танцям протягом восьми місяців. Отримані результати продемонстрували, що танці сприяли зниженню рівня депресії після кожного окремого заняття, а отримані покращення зберігались на протязі наступних 8 місяців.

Танці

Учасники відвідували щотижневі 75-хвилинні заняття, де починали з простих рухів: робили вправи на ноги і стопи, плавні згини колін (пліє) і поступово переходили до більш складних рухів.

Як танці впливають на мозок та знижують рівень депресії

Протягом дослідження науковці вимірювали рівень депресії учасників за допомогою спеціальної шкали для літніх людей, а також проводили МРТ-сканування мозку семи добровольців.

Результати дослідження також продемонстрували, що танці сприяють не лише покращенню настрою, а також призводять до змін активності мозку, зокрема, безпосередньо у підкорковій частині, відомій як підшкірна поясна звивина.

Ця частина мозку відповідає за регуляцію настрою та емоційне сприйняття.

Зокрема, науковці звернули увагу на те, що активність у цій області зменшувалась після занять танцями, що вказує на зменшення рівня депресії.

Як пояснює нейробіолог Гелен Мейберг, підвищена активність в цій ділянці мозку характерна для депресії, і вона зменшується при використанні антидепресантів.

Виявилось, що танці мали схожий ефект на мозок як і медикаментозне лікування депресії.

Професор факультету охорони здоров’я університету Йорка Джозеф ДеСоуза зазначив, що танці стали для пацієнтів з хворобою Паркінсона справжнім "еліксиром".

Вони не тільки покращують настрій, але й мають позитивний вплив на фізичний стан: зменшують тривожність, покращують сон та збільшують рухливість. Зокрема, танці стимулюють координацію рухів і допомагають покращити баланс.

Зростає кількість доказів того, що танці і фізичні вправи можуть значно покращити фізичні симптоми хвороби Паркінсона. Існує багато програм, які пропонують танці як метод боротьби з симптомами цієї хвороби, зокрема Dance for PD у Нью-Йорку, Dance for Parkinson’s Disease в Стенфорді, а також балетні класи в Сан-Франциско і Чикаго.

Хоча існують ефективні методи лікування депресії при хворобі Паркінсона, танці можуть стати корисним доповненням до традиційних методів, — пояснює професор неврології в Університеті Каліфорнії Каролін Таннер. Поширити

ДеСоуза продовжує свої дослідження і сподівається дізнатися більше про механізми позитивної реакції організму на танці.

Він вважає, що музика активує центри винагороди в мозку, а самі рухи впливають на сенсорні та моторні шляхи мозку.