Науковці знайшли спосіб полегшити депресію в людей з хворобою Паркінсона
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці знайшли спосіб полегшити депресію в людей з хворобою Паркінсона

Хвороба Паркінсона
Джерело:  The Washington Post

Вчені радять людям з хворобою Паркінсона звернутись до танців із метою полегшення депресії. 

Головні тези:

  • Танці допомагають зменшити рівень депресії у пацієнтів з хворобою Паркінсона.
  • Регулярні заняття танцями сприяють покращенню настрою та фізичного стану хворих.
  • Активність мозку під час танців впливає на зниження рівня депресії та покращення емоційного стану.
  • Танці можуть бути ефективним доповненням до традиційних методів лікування депресії при хворобі Паркінсона.
  • Програми танцю для пацієнтів з хворобою Паркінсона, такі як Dance for PD та Dance for Parkinson’s Disease, допомагають покращити фізичні симптоми та емоційний стан хворих.

Як танці можуть полегшити депресію в людей з хворобою Паркінсона

У дослідженні взяли участь 23 пацієнти з хворобою Паркінсона без танцювального досвіду.

В них було діагностовано хворобу протягом останніх п’яти років.

Усі вони пройшли курс з навчання танцям протягом восьми місяців. Отримані результати продемонстрували, що танці сприяли зниженню рівня депресії після кожного окремого заняття, а отримані покращення зберігались на протязі наступних 8 місяців.

Танці можуть допомогти пацієнтам з хворобою Паркінсона зменшити рівень депресії
Танці

Учасники відвідували щотижневі 75-хвилинні заняття, де починали з простих рухів: робили вправи на ноги і стопи, плавні згини колін (пліє) і поступово переходили до більш складних рухів.

Як танці впливають на мозок та знижують рівень депресії

Протягом дослідження науковці вимірювали рівень депресії учасників за допомогою спеціальної шкали для літніх людей, а також проводили МРТ-сканування мозку семи добровольців.

Результати дослідження також продемонстрували, що танці сприяють не лише покращенню настрою, а також призводять до змін активності мозку, зокрема, безпосередньо у підкорковій частині, відомій як підшкірна поясна звивина.

Ця частина мозку відповідає за регуляцію настрою та емоційне сприйняття.

Зокрема, науковці звернули увагу на те, що активність у цій області зменшувалась після занять танцями, що вказує на зменшення рівня депресії.

Як пояснює нейробіолог Гелен Мейберг, підвищена активність в цій ділянці мозку характерна для депресії, і вона зменшується при використанні антидепресантів.

Виявилось, що танці мали схожий ефект на мозок як і медикаментозне лікування депресії.

Професор факультету охорони здоров’я університету Йорка Джозеф ДеСоуза зазначив, що танці стали для пацієнтів з хворобою Паркінсона справжнім "еліксиром".

Вони не тільки покращують настрій, але й мають позитивний вплив на фізичний стан: зменшують тривожність, покращують сон та збільшують рухливість. Зокрема, танці стимулюють координацію рухів і допомагають покращити баланс.

Зростає кількість доказів того, що танці і фізичні вправи можуть значно покращити фізичні симптоми хвороби Паркінсона. Існує багато програм, які пропонують танці як метод боротьби з симптомами цієї хвороби, зокрема Dance for PD у Нью-Йорку, Dance for Parkinson’s Disease в Стенфорді, а також балетні класи в Сан-Франциско і Чикаго.

Хоча існують ефективні методи лікування депресії при хворобі Паркінсона, танці можуть стати корисним доповненням до традиційних методів, — пояснює професор неврології в Університеті Каліфорнії Каролін Таннер.

ДеСоуза продовжує свої дослідження і сподівається дізнатися більше про механізми позитивної реакції організму на танці.

Він вважає, що музика активує центри винагороди в мозку, а самі рухи впливають на сенсорні та моторні шляхи мозку.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені заявили про новий напрямок пошуку лікування хвороби Паркінсона
Вчені заявили про новий напрямок пошуку лікування хвороби Паркінсона
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Західні ЗМІ заявили про хворобу Паркінсона у Путіна — в Кремлі істерика
Західні ЗМІ заявили про хворобу Паркінсона у Путіна — в Кремлі істерика
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Попри рак та хворобу Паркінсона. Легендарний Оззі Осборн планує дати прощальне шоу
Оззі Осборн

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?