Ученые советуют людям с болезнью Паркинсона обратиться к танцам с целью облегчения депрессии.

Как танцы могут облегчить депрессию у людей с болезнью Паркинсона

В исследовании приняли участие 23 пациента с болезнью Паркинсона без танцевального опыта.

У них была диагностирована болезнь в течение последних пяти лет.

Все они прошли курс по обучению танцам в течение восьми месяцев. Полученные результаты продемонстрировали, что танцы способствовали снижению уровня депрессии после каждого отдельного занятия, а полученные улучшения сохранялись в течение 8 месяцев.

Танцы

Участники посещали еженедельные 75-минутные занятия, где начинали с простых движений: делали упражнения на ноги и стопы, плавные сгибы колен (плеет) и постепенно переходили к более сложным движениям.

Как танцы влияют на мозг и снижают уровень депрессии

В ходе исследования ученые измеряли уровень депрессии участников с помощью специальной шкалы для пожилых людей, а также проводили МРТ-сканирование мозга семи добровольцев.

Результаты исследования также продемонстрировали, что танцы способствуют не только улучшению настроения, а также приводят к изменениям активности мозга, в частности непосредственно в подкорковой части, известной как подкожная извилина.

Эта часть мозга отвечает за регуляцию настроения и эмоциональное восприятие.

В частности, ученые обратили внимание, что активность в этой области уменьшалась после занятий танцами, что указывает на уменьшение уровня депрессии.

Как объясняет нейробиолог Гелен Мэйберг, повышенная активность в этом участке мозга характерна для депрессии, и она уменьшается при использовании антидепрессантов.

Оказалось, что танцы имели похожий эффект на мозг, как и медикаментозное лечение депрессии.

Профессор факультета здравоохранения университета Йорка Джозеф ДеСоуза отметил, что танцы стали для пациентов с болезнью Паркинсона настоящим "эликсиром".

Они не только улучшают настроение, но и положительно влияют на физическое состояние: уменьшают тревожность, улучшают сон и увеличивают подвижность. В частности, танцы стимулируют координацию движений и помогают улучшить баланс.

Возрастает количество доказательств того, что танцы и физические упражнения могут значительно улучшить физические симптомы болезни Паркинсона. Существует множество программ, которые предлагают танцы как метод борьбы с симптомами этой болезни, в частности Dance for PD в Нью-Йорке, Dance for Parkinson's Disease в Стэнфорде, а также балетные классы в Сан-Франциско и Чикаго.

Хотя существуют эффективные методы лечения депрессии при болезни Паркинсона, танцы могут оказаться полезным дополнением к традиционным методам, — объясняет профессор неврологии в Университете Калифорнии Каролин Таннер. Поделиться

ДеСоуза продолжает свои исследования и надеется узнать больше о механизмах положительной реакции организма на танце.

Он считает, что музыка активирует центры вознаграждения в мозге, а движения влияют на сенсорные и моторные пути мозга.