Ученые советуют людям с болезнью Паркинсона обратиться к танцам с целью облегчения депрессии.
Главные тезисы
- Регулярные занятия танцами помогают снизить уровень депрессии и улучшить настроение у пациентов с болезнью Паркинсона.
- Активность мозга во время танцев влияет на уменьшение уровня депрессии и улучшение эмоционального состояния.
- Научные исследования показывают, что танцы имеют сходный эффект на мозг с антидепрессантами, что делает их ценным методом лечения депрессии при болезни Паркинсона.
- Программы танцев для пациентов, такие как Dance for PD и Dance for Parkinson's Disease, демонстрируют положительные результаты в улучшении физических симптомов и эмоционального состояния.
- Танцы и физические упражнения могут значительно помочь пациентам с болезнью Паркинсона, улучшая координацию движений, баланс, настроение и физическое состояние в целом.
Как танцы могут облегчить депрессию у людей с болезнью Паркинсона
В исследовании приняли участие 23 пациента с болезнью Паркинсона без танцевального опыта.
У них была диагностирована болезнь в течение последних пяти лет.
Все они прошли курс по обучению танцам в течение восьми месяцев. Полученные результаты продемонстрировали, что танцы способствовали снижению уровня депрессии после каждого отдельного занятия, а полученные улучшения сохранялись в течение 8 месяцев.
Участники посещали еженедельные 75-минутные занятия, где начинали с простых движений: делали упражнения на ноги и стопы, плавные сгибы колен (плеет) и постепенно переходили к более сложным движениям.
Как танцы влияют на мозг и снижают уровень депрессии
В ходе исследования ученые измеряли уровень депрессии участников с помощью специальной шкалы для пожилых людей, а также проводили МРТ-сканирование мозга семи добровольцев.
Результаты исследования также продемонстрировали, что танцы способствуют не только улучшению настроения, а также приводят к изменениям активности мозга, в частности непосредственно в подкорковой части, известной как подкожная извилина.
Эта часть мозга отвечает за регуляцию настроения и эмоциональное восприятие.
В частности, ученые обратили внимание, что активность в этой области уменьшалась после занятий танцами, что указывает на уменьшение уровня депрессии.
Как объясняет нейробиолог Гелен Мэйберг, повышенная активность в этом участке мозга характерна для депрессии, и она уменьшается при использовании антидепрессантов.
Оказалось, что танцы имели похожий эффект на мозг, как и медикаментозное лечение депрессии.
Профессор факультета здравоохранения университета Йорка Джозеф ДеСоуза отметил, что танцы стали для пациентов с болезнью Паркинсона настоящим "эликсиром".
Они не только улучшают настроение, но и положительно влияют на физическое состояние: уменьшают тревожность, улучшают сон и увеличивают подвижность. В частности, танцы стимулируют координацию движений и помогают улучшить баланс.
Возрастает количество доказательств того, что танцы и физические упражнения могут значительно улучшить физические симптомы болезни Паркинсона. Существует множество программ, которые предлагают танцы как метод борьбы с симптомами этой болезни, в частности Dance for PD в Нью-Йорке, Dance for Parkinson's Disease в Стэнфорде, а также балетные классы в Сан-Франциско и Чикаго.
ДеСоуза продолжает свои исследования и надеется узнать больше о механизмах положительной реакции организма на танце.
Он считает, что музыка активирует центры вознаграждения в мозге, а движения влияют на сенсорные и моторные пути мозга.
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