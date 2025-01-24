В США одобрили использование назального спрея для лечения депрессии

Управление по продовольствию и медикаментам США разрешило использование эскетаминового назального спрея Spravato для самостоятельного лечения депрессивных и посттравматических расстройств.

Что известно о назальном спре для лечения депрессии и ПТСР

Отмечается , что в США более 21 млн граждан страдают из-за депрессии. При этом каждый третий не испытывает улучшения в результате использования большинства популярных рецептурных препаратов.

По словам пациентов, лекарства с содержанием анестетиков и кетамина помогают в преодолении симптомов, которые трудно избавиться от других препаратов.

Обычно такие препараты нуждаются в внутривенном введении в больницах, что для многих ограничивает их использование.

Устойчивая к лечению депрессия может быть очень сложной, особенно для пациентов, которые не реагируют на пероральные антидепрессанты или не могут их переносить, — объясняет руководитель отдела неврологии Johnson & Johnson Билл Мартин. Поделиться

Назальный спрей для лечения депрессии Spravato

Исследователи, такие как Билл Мартин, в течение многих лет изучали альтернативы внутривенным инъекциям и уколам кетамина.

Разработанное лечение может осуществляться с помощью назального спрея на основе одного из ключевых компонентов кетамина — эскетамина.

Спрей Spravato компании-производителя Johnson & Johnson уже получил одобрение на использование в 77 странах и был назначен 144 тыс. пациентам с тяжелыми симптомами депрессии и ПТСР.

По аналогии с большинством антидепрессантов Spravato является неселективным, неконкурентным антагонистом рецептора N-метил-D-аспартата.

Однако в отличие от других препаратов этой группы он оказывает влияние на нейромедиатор глутамат.

Из-за дисбаланса в уровнях глутамата человек может испытывать истощение, проблемы с концентрацией и клинические депрессивные симптомы.

Что известно о результатах клинических исследований и побочных эффектах от Spravato

По результатам рандомизированного, двойного слепого, плацебо-контролируемого исследования препарата, FDA решили ускорить предоставление одобрения на его использование с помощью процесса приоритетного пересмотра.

В рамках исследования пациентов разделили на 2 группы, одна получала лекарства по назначению, а вторая — плацебо.

По результатам 28-дневного испытания среди участников был проведен опрос из 10 вопросов с целью определения общего состояния психического здоровья.

В конце 4 недели исследования только 7,6% пациентов из группы, которой давали плацебо, сообщили о ремиссии, тогда как среди принимавших Spravato этот показатель достиг 22,5%.

В настоящее время спрей Spravato принимают под наблюдением медицинского работника в клинике. Из побочных эффектов отмечают временную тошноту, рвоту и усталость.

Пациентам также рекомендовано не управлять автомобилем остаток дня, а после каждого лечения нужно, чтобы кто-то отвез их домой.

Другие побочные эффекты потенциально включают временное повышение АД, психическую туманность и проблемы с мочевым пузырем.