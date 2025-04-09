Ученые открыли неожиданное свойство антипсихотического препарата — поможет бороться с атеросклерозом

Антипсихотический препарат тиотиксен наладил работу иммунных клеток макрофагов, уничтожающих поврежденные и мертвые клетки в культуре клеток людей и мышей. Это может помочь бороться с накоплением холестерина в стенках сосудов, то есть атеросклерозом, и автоиммунными заболеваниями, вызванными нарушением работы макрофагов.

Тиотиксен может победить атероксклероз

Поскольку препарат уже одобрен и признан безопасным, ученые надеются скоро испытать его действие на людях. Исследование было опубликовано в журнале Science Signaling.

Ученые проанализировали базу из 3 тыс. одобренных к использованию лекарств в поисках тех, которые могут стимулировать эффероцитоз, то есть поглощение макрофагами поврежденных или мертвых клеток.

Среди них антипсихотический препарат тиотиксен оказался эффективным и не вызывающим токсических эффектов в самих клетках. Как выяснили ученые, он увеличивает способность макрофагов к эффероцитозу через два сигнальных пути.

Как антипсихотик, тиотиксен является антагонистом дофамина, который подавляет активность иммунитета. Таким образом, тиотиксен увеличивает активацию макрофагов, которые впоследствии уничтожают клетки, которые уже не выполняют своих функций. Тиотиксен активирует ген, ответственный за синтез ключевого для эффероцитоза фермента аргиназы. Поэтому препарат влияет не только на активацию макрофагов, которая может и не нарушаться из-за аутоиммунных заболеваний, но и на их способность выполнять свои функции.

Ученые надеются, что тиотиксен или его аналоги без антипсихотических функций смогут стать эффективным лекарством от болезней, вызванных нарушением эффероцитоза.