Ученые близки к лечению наиболее агрессивных форм онкозаболеваний
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые близки к лечению наиболее агрессивных форм онкозаболеваний

Медики
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Источник:  Nature

Британские исследователи изучили наиболее агрессивные формы онкологических заболеваний и выявили закономерность, позволяющую создать новый метод лечения.

Главные тезисы

  • Изучение фальшивой ДНК и генетических петель в опухолях позволяет ученым разрабатывать новые методы лечения онкозаболеваний.
  • Британские исследователи объявили о возможности создания препарата, направленного на уничтожение пораженных клеток и предотвращение развития устойчивости к химиотерапии.
  • Ученые приближаются к улучшению чувствительности опухолей к лечению, что может привести к лучшим результатам лечения рака для пациентов.
  • Открытия британских исследователей открывают новые перспективы в области онкологии и могут способствовать развитию новых подходов к лечению раковых заболеваний.
  • Изучение экДНК и механизмов передачи генетического материала в раковых клетках помогает понять развитие стойкости к химиотерапии и препаратам.

Что известно о приближении ученого к новому методу лечения агрессивных форм онкозаболеваний

Отмечается, что британские исследователи предложили атаковать небольшие фрагменты фальшивой ДНК, способствующие развитию опухолей и устойчивости к химиотерапии.

В частности, учеными было изучено 39 различных типов опухолей у почти 15 тыс. пациентов из Великобритании.

Ученые приблизились к лечению агрессивных форм онкологических заболеваний
Онкобольной

Им удалось обнаружить, что один из шести наиболее агрессивных видов рака имеет петли генетического кода, приводящие к трудностям в лечении опухолей.

С помощью этих петель, которые еще называют внехромосомной ДНК или экДНК, британские ученые создали препарат, избирательно уничтожающий пораженные клетки и предотвращающий быстрое развитие устойчивости раковых опухолей к химиотерапии.

Мы надеемся, что работа, подробно описанная в этих трех документах, поможет проложить путь к новым подходам, чтобы в конечном счете улучшить чувствительность к лекарству от рака и результаты для пациентов, — отмечает заместитель клинического директора Института Фрэнсиса Крика в Лондоне и старший автор одной из статей Чарльз Свонтон.

Как происходит развитие стойкости раковых клеток к химиотерапии и препаратам

Подчеркивается, что большинство человеческих генов находится в 23 парах хромосом, расположенных внутри клеточного ядра.

Но иногда фрагменты генов отрываются от хромосом и образуют так называемые петли генетического кода, расположенные отдельно от хромосом.

До недавнего времени экДНК считалась редкой и несущественной в развитии рака. Но ученые из США и Великобритании обнаружили, что 17,1% опухолей содержали экДНК. При этом ложный генетический материал чаще встречается в отдельных формах рака груди, мозга и легких.

При делении раковой клетки каждая ее новая часть получает одинаковое количество хромосом. Однако в случае, когда начальная клетка содержит несколько экДНК, они могут передаваться неравномерно.

Так в раковых клетках увеличивается генетическое разнообразие, что повышает ее устойчивость к противораковым препаратам.

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