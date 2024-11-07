Что известно о приближении ученого к новому методу лечения агрессивных форм онкозаболеваний

Отмечается, что британские исследователи предложили атаковать небольшие фрагменты фальшивой ДНК, способствующие развитию опухолей и устойчивости к химиотерапии.

В частности, учеными было изучено 39 различных типов опухолей у почти 15 тыс. пациентов из Великобритании.

Онкобольной

Им удалось обнаружить, что один из шести наиболее агрессивных видов рака имеет петли генетического кода, приводящие к трудностям в лечении опухолей.

С помощью этих петель, которые еще называют внехромосомной ДНК или экДНК, британские ученые создали препарат, избирательно уничтожающий пораженные клетки и предотвращающий быстрое развитие устойчивости раковых опухолей к химиотерапии.

Мы надеемся, что работа, подробно описанная в этих трех документах, поможет проложить путь к новым подходам, чтобы в конечном счете улучшить чувствительность к лекарству от рака и результаты для пациентов, — отмечает заместитель клинического директора Института Фрэнсиса Крика в Лондоне и старший автор одной из статей Чарльз Свонтон. Поделиться

Как происходит развитие стойкости раковых клеток к химиотерапии и препаратам

Подчеркивается, что большинство человеческих генов находится в 23 парах хромосом, расположенных внутри клеточного ядра.

Но иногда фрагменты генов отрываются от хромосом и образуют так называемые петли генетического кода, расположенные отдельно от хромосом.

До недавнего времени экДНК считалась редкой и несущественной в развитии рака. Но ученые из США и Великобритании обнаружили, что 17,1% опухолей содержали экДНК. При этом ложный генетический материал чаще встречается в отдельных формах рака груди, мозга и легких.

При делении раковой клетки каждая ее новая часть получает одинаковое количество хромосом. Однако в случае, когда начальная клетка содержит несколько экДНК, они могут передаваться неравномерно.

Так в раковых клетках увеличивается генетическое разнообразие, что повышает ее устойчивость к противораковым препаратам.