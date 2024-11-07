Британские исследователи изучили наиболее агрессивные формы онкологических заболеваний и выявили закономерность, позволяющую создать новый метод лечения.
Главные тезисы
- Изучение фальшивой ДНК и генетических петель в опухолях позволяет ученым разрабатывать новые методы лечения онкозаболеваний.
- Британские исследователи объявили о возможности создания препарата, направленного на уничтожение пораженных клеток и предотвращение развития устойчивости к химиотерапии.
- Ученые приближаются к улучшению чувствительности опухолей к лечению, что может привести к лучшим результатам лечения рака для пациентов.
- Открытия британских исследователей открывают новые перспективы в области онкологии и могут способствовать развитию новых подходов к лечению раковых заболеваний.
- Изучение экДНК и механизмов передачи генетического материала в раковых клетках помогает понять развитие стойкости к химиотерапии и препаратам.
Что известно о приближении ученого к новому методу лечения агрессивных форм онкозаболеваний
Отмечается, что британские исследователи предложили атаковать небольшие фрагменты фальшивой ДНК, способствующие развитию опухолей и устойчивости к химиотерапии.
В частности, учеными было изучено 39 различных типов опухолей у почти 15 тыс. пациентов из Великобритании.
Им удалось обнаружить, что один из шести наиболее агрессивных видов рака имеет петли генетического кода, приводящие к трудностям в лечении опухолей.
С помощью этих петель, которые еще называют внехромосомной ДНК или экДНК, британские ученые создали препарат, избирательно уничтожающий пораженные клетки и предотвращающий быстрое развитие устойчивости раковых опухолей к химиотерапии.
Как происходит развитие стойкости раковых клеток к химиотерапии и препаратам
Подчеркивается, что большинство человеческих генов находится в 23 парах хромосом, расположенных внутри клеточного ядра.
Но иногда фрагменты генов отрываются от хромосом и образуют так называемые петли генетического кода, расположенные отдельно от хромосом.
До недавнего времени экДНК считалась редкой и несущественной в развитии рака. Но ученые из США и Великобритании обнаружили, что 17,1% опухолей содержали экДНК. При этом ложный генетический материал чаще встречается в отдельных формах рака груди, мозга и легких.
При делении раковой клетки каждая ее новая часть получает одинаковое количество хромосом. Однако в случае, когда начальная клетка содержит несколько экДНК, они могут передаваться неравномерно.
Так в раковых клетках увеличивается генетическое разнообразие, что повышает ее устойчивость к противораковым препаратам.
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