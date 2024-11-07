Британські дослідники вивчили найбільш агресивні форми онкологічних захворювань та виявили закономірність, яка дозволяє створити новий метод лікування.

Що відомо про наближення науковці до нового методу лікування агресивних форм онкозахворювань

Зазначається, що британські дослідники запропонували атакувати невеликі фрагменти фальшивої ДНК, які сприяють розвитку пухлин та їхній стійкості до хіміотерапії.

Зокрема, науковцями було вивчено 39 різних типів пухлин у майже 15 тис пацієнтів з Великої Британії.

Онкохворий

Їм вдалось виявити, що один з шести найбільш агресивних видів раку має петлі генетичного коду, які призводять до труднощів у лікуванні пухлин.

За допомогою цих петель, які ще називають позахромосомним ДНК або екДНК, британські вчені створили препарат, що вибірково знищує уражені клітини та запобігає швидкому розвитку стійкості ракових пухлин до хіміотерапії.

Ми сподіваємося, що робота, детально описана в цих трьох документах, допоможе прокласти шлях до нових підходів, щоб у кінцевому підсумку покращити чутливість до ліків від раку та результати для пацієнтів, — зазначає заступник клінічного директора Інституту Френсіса Кріка в Лондоні та старший автор однієї з статей Чарльз Свонтон. Поширити

Як відбувається розвиток стійкості ракових клітин до хіміотерапії та препаратів

Підкреслюється, що більшість людських генів знаходиться у 23 парах хромосом, розташованих в середині клітинного ядра.

Але іноді фрагменти генів відриваються від хромосом і утворюють так звані петлі генетичного коду, розташовані окремо від хромосом.

До недавнього часу екДНК вважалася рідкісною та несуттєвою у розвитку раку. Але вчені з США та Великої Британії виявили, що 17,1% пухлин містили екДНК. При тому хибний генетичний матеріал частіше трапляється в окремих формах раку грудей, мозку та легенів.

Під час ділення ракової клітини кожна її нова частина отримує однакову кількість хромосом. Однак у разі, коли початкова клітина містить кілька екДНК, вони можуть передаватися нерівномірно.

Так у ракових клітинах збільшується генетичне різноманіття, що й підвищує її стійкість до протиракових препаратів.