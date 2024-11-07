Британські дослідники вивчили найбільш агресивні форми онкологічних захворювань та виявили закономірність, яка дозволяє створити новий метод лікування.
Головні тези:
- Британські дослідники вивчили найбільш агресивні форми онкозахворювань та розробили новий метод лікування, спрямований на нейтралізацію фрагментів фальшивої ДНК, що сприяють розвитку пухлин.
- Виявлено, що під час ділення ракових клітин екДНК може передаватися нерівномірно, що збільшує генетичне різноманіття та стійкість клітин до протиракових препаратів.
- Ідентифіковано петлі генетичного коду у пухлинах, що призводять до труднощів у лікуванні ракових уражень, та розроблено препарат, спрямований на їхнє вибіркове знищення.
- Робота науковців має потенціал покращити чутливість пухлин до лікування та забезпечити пацієнтам кращі результати терапії від раку.
- Вчені зробили крок до розробки нових підходів у лікуванні онкозахворювань, що може відкрити шлях до подальших наукових відкриттів у сфері онкології.
Що відомо про наближення науковці до нового методу лікування агресивних форм онкозахворювань
Зазначається, що британські дослідники запропонували атакувати невеликі фрагменти фальшивої ДНК, які сприяють розвитку пухлин та їхній стійкості до хіміотерапії.
Зокрема, науковцями було вивчено 39 різних типів пухлин у майже 15 тис пацієнтів з Великої Британії.
Їм вдалось виявити, що один з шести найбільш агресивних видів раку має петлі генетичного коду, які призводять до труднощів у лікуванні пухлин.
За допомогою цих петель, які ще називають позахромосомним ДНК або екДНК, британські вчені створили препарат, що вибірково знищує уражені клітини та запобігає швидкому розвитку стійкості ракових пухлин до хіміотерапії.
Як відбувається розвиток стійкості ракових клітин до хіміотерапії та препаратів
Підкреслюється, що більшість людських генів знаходиться у 23 парах хромосом, розташованих в середині клітинного ядра.
Але іноді фрагменти генів відриваються від хромосом і утворюють так звані петлі генетичного коду, розташовані окремо від хромосом.
До недавнього часу екДНК вважалася рідкісною та несуттєвою у розвитку раку. Але вчені з США та Великої Британії виявили, що 17,1% пухлин містили екДНК. При тому хибний генетичний матеріал частіше трапляється в окремих формах раку грудей, мозку та легенів.
Під час ділення ракової клітини кожна її нова частина отримує однакову кількість хромосом. Однак у разі, коли початкова клітина містить кілька екДНК, вони можуть передаватися нерівномірно.
Так у ракових клітинах збільшується генетичне різноманіття, що й підвищує її стійкість до протиракових препаратів.
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