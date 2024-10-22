Дослідники назвали причину розвитку найсмертоноснішої форми раку
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Дослідники назвали причину розвитку найсмертоноснішої форми раку

Діагностика раку яєчників
Джерело:  Science Alert

Науковці, що проводять дослідження на мишах, з'ясували, що низка клітин в організмі людини відповідає за розвиток найсмертоноснішої форми раку яєчників. 

Головні тези:

  • Нові дослідження виявили, що найсмертоносніша форма раку яєчників розвивається у фалопієвих трубах, а не в самих яєчниках.
  • Недостатні знання про клітини, що спричиняють рак у фалопієвих трубах, ускладнюють виявлення нових діагностичних методів та терапії.
  • Виявлення стовбурових клітин у яйцеводах та клітин, схильних до утворення раку в яйцеводах, може визначити ключові моменти у профілактиці та лікуванні раку яєчників.
  • Мутації, що пов'язані з виникненням раку у фалопієвих трубах, можуть вказати на можливість ранньої діагностики та лікування раку яєчників.
  • Проблеми із циліогенезом, виявлені у дослідженні, пов'язані не лише з раком яєчників, а також з раком підшлункової залози, що може відкрити нові шляхи для лікування ракових захворювань.

Що відомо про клітини, які провокують розвиток раку яєчників

Зазначається, що у разі підтвердження результатів дослідження науковців, це допоможе у розробці нових методів ранньої діагностики розвитку смертельно небезпечних серозних карцином яєчників.

Пацієнти з цим діагнозом зазвичай не живуть більше 5 років після виявлення хвороби.

Вчені дізнались про причини виникнення однієї з найсмертоносніших форм раку
Діагностика раку яєчників

Більше 10 років тому науковці з’ясували, що найбільш смертоносна форма раку яєчників розвивається не в самих яєчниках, а у фалопієвих трубах.

Протягом останніх років також було виявлено ураження на кінцях фалопієвих труб, які генетично пов’язані з пухлинами в яєчниках.

Однак при цьому наразі невідомо, які саме клітини відповідають за утворення раку у фалопієвих трубах.

Ця форма раку зазвичай протікає безсимптомно. На сьогодняшній день близько 80% випадків діагностується вже на пізніх стадіях, коли варіанти лікування вже значно обмежені.

Виявлення та лікування HGSOC на ранніх стадіях може мати вирішальне значення для покращення прогнозу у пацієнтів із цим злоякісним новоутворенням. Однак виявлення нових діагностичних маркерів і терапевтичних мішеней ускладнене через наші недостатні знання про клітини, в яких виникає HGSOC, та механізми, що лежать в основі виникнення захворювання, — пояснюють дослідники під керівництвом патолога Корнельського університету Олександра Нікітіна.

Дослідження науковця та його колег, проведене ще у 2013 році, дозволило виявити стовбурові клітини у яєчниках, які можуть призводити до виникнення раку яєчників.

Але в ході нового дослідження їм вперше вдалося виявити клітини, схильні до утворення раку в яйцеводі.

Що вдалось дізнатись щодо механізму формування раку яєчників

Фактично, Нікітін та його команда вперше охарактеризували та перерахували всі типи клітин, виявлені в яйцеводі.

Питання полягало в тому, якою мірою всі клітини сприяють раку яєчників, — підкреслює Нікітін.

На відміну від яєчників, найбільш схильними до раку тканинами в яйцеводах мишей були не стовбурові клітини, прециліарні, які є перехідними і знаходяться на шляху до перетворення на циліарні клітини зі стовбурових.

Після того, як вони утворюють короткі як волоски мембрани, вони починають брати участь у проштовхуванні ооцитів яйцеводом мишей або через фалопієві труби у людей.

Науковці виявили дві мутації, які пов’язані з виникненням раку та викликають проблеми у цих прециліарних клітинах.

Дослідники з’ясували, що ці мутації у мишей провокують формування ракових клітин.

За результатами дослідження виявилось, що проблеми із циліогенезом також пов'язані з раком підшлункової залози.

Якщо такі клітини вдасться виявити і в людей, це допоможе врятувати безліч життів.

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