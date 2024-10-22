Науковці, що проводять дослідження на мишах, з'ясували, що низка клітин в організмі людини відповідає за розвиток найсмертоноснішої форми раку яєчників.

Що відомо про клітини, які провокують розвиток раку яєчників

Зазначається, що у разі підтвердження результатів дослідження науковців, це допоможе у розробці нових методів ранньої діагностики розвитку смертельно небезпечних серозних карцином яєчників.

Пацієнти з цим діагнозом зазвичай не живуть більше 5 років після виявлення хвороби.

Діагностика раку яєчників

Більше 10 років тому науковці з’ясували, що найбільш смертоносна форма раку яєчників розвивається не в самих яєчниках, а у фалопієвих трубах.

Протягом останніх років також було виявлено ураження на кінцях фалопієвих труб, які генетично пов’язані з пухлинами в яєчниках.

Однак при цьому наразі невідомо, які саме клітини відповідають за утворення раку у фалопієвих трубах.

Ця форма раку зазвичай протікає безсимптомно. На сьогодняшній день близько 80% випадків діагностується вже на пізніх стадіях, коли варіанти лікування вже значно обмежені.

Виявлення та лікування HGSOC на ранніх стадіях може мати вирішальне значення для покращення прогнозу у пацієнтів із цим злоякісним новоутворенням. Однак виявлення нових діагностичних маркерів і терапевтичних мішеней ускладнене через наші недостатні знання про клітини, в яких виникає HGSOC, та механізми, що лежать в основі виникнення захворювання, — пояснюють дослідники під керівництвом патолога Корнельського університету Олександра Нікітіна. Поширити

Дослідження науковця та його колег, проведене ще у 2013 році, дозволило виявити стовбурові клітини у яєчниках, які можуть призводити до виникнення раку яєчників.

Але в ході нового дослідження їм вперше вдалося виявити клітини, схильні до утворення раку в яйцеводі.

Що вдалось дізнатись щодо механізму формування раку яєчників

Фактично, Нікітін та його команда вперше охарактеризували та перерахували всі типи клітин, виявлені в яйцеводі.

Питання полягало в тому, якою мірою всі клітини сприяють раку яєчників, — підкреслює Нікітін. Поширити

На відміну від яєчників, найбільш схильними до раку тканинами в яйцеводах мишей були не стовбурові клітини, прециліарні, які є перехідними і знаходяться на шляху до перетворення на циліарні клітини зі стовбурових.

Після того, як вони утворюють короткі як волоски мембрани, вони починають брати участь у проштовхуванні ооцитів яйцеводом мишей або через фалопієві труби у людей.

Науковці виявили дві мутації, які пов’язані з виникненням раку та викликають проблеми у цих прециліарних клітинах.

Дослідники з’ясували, що ці мутації у мишей провокують формування ракових клітин.

За результатами дослідження виявилось, що проблеми із циліогенезом також пов'язані з раком підшлункової залози.