Дослідники комплексного онкологічного центру Лінебергера при Університеті Південної Каліфорнії висловили занепокоєння зростаючим впливом великих корпорацій на дослідження у сфері ліків проти онкологічних захворювань.
Головні тези:
- Фінансування великими фармацевтичними корпораціями досліджень з розробки ліків проти онкозахворювань пришвидшує процес створення нових препаратів, але може обмежити інші важливі напрямки досліджень.
- Зростання монополії фармацевтичних компаній на ринку лікування раку загрожує доступу до перспективних методів лікування для ключових груп пацієнтів.
- Скасування державного фінансування досліджень у галузі онкології може призвести до скорочення розвитку майбутніх лідерів у цій сфері та негативно вплинути на різноманітність методів лікування.
- Приватизація досліджень у галузі раку створює ризик недостатнього фінансування для менш прибуткових напрямків досліджень та може позбавити мільйони людей можливості на отримання ефективного лікування.
- Науковці розробили план дій для вирішення проблеми зростаючого впливу фармацевтичних корпорацій на розробку ліків проти онкозахворювань, що передбачає збереження балансу між приватними та державними фінансуваннями в галузі онкології.
Що відомо про зростаючий вплив великих фармкорпорацій на розробку ліків від онкозахворювань
Науковці зазначають, що переважаюча більшість фінансованих великими фармкорпораціями досліджень з розробки ліків від онкозахворювань викликає занепокоєння.
Зазначається, що з 2018 по 2022 рік кількість фінансованих фармацевтичною промисловістю учасників досліджень збільшилась у 8 разів у порівнянні з обсягами фінансованих на державні кошти досліджень.
За словами доктора медичних наук Яра Абду та вченого Нормана Е. Шарплесса, ця тендеція одночасно має і позитивні і негативні аспекти.
Дослідники зазначають, що серед позитивних сторін фінансування фармацевтичною промисловістю досліджень щодо розробки ліків проти онкологічних захворювань є пришвидшення динаміки щодо створення нових препаратів та методів лікування.
Однак такі дослідження часто зосереджені виключно на розробці відповідних ліків і методів лікування і повністю ігнорують інші важливі галузі досліджень, деякі з яких спрямовані на менш агресивні підходи у лікуванні.
Чим загрожує скорочення державного фінансування на розробку методів лікування онкозахворювань
Підкреслюється, що наразі державне фінансування особливо поступається приватному у таких сферах, як профілактика раку, скринінг та усунення нерівності в охороні здоров'я.
Через це ключові групи пацієнтів можуть не отримати доступу до перспективних ліків та методів лікування.
За словами Абду, така політика у сфері лікування онкозахворювань погрожує підірвати стійкість довгострокових випробувань і обмежити користь для різних категорій онкохворих.
Зазначається, що недостатнє державне фінансування також може негативно вплинути на розвиток майбутніх лідерів у галузі досліджень методів лікування онкозахворювань обмежуючи їхні навички та зв'язки, необхідні для успіху.
У своїй публікації Абду і Шарплесс не лише висвітлили проблему, а й запропонували план дій, як можна виправити ситуацію.
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