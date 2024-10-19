Дослідники комплексного онкологічного центру Лінебергера при Університеті Південної Каліфорнії висловили занепокоєння зростаючим впливом великих корпорацій на дослідження у сфері ліків проти онкологічних захворювань.

Що відомо про зростаючий вплив великих фармкорпорацій на розробку ліків від онкозахворювань

Науковці зазначають, що переважаюча більшість фінансованих великими фармкорпораціями досліджень з розробки ліків від онкозахворювань викликає занепокоєння.

Зазначається, що з 2018 по 2022 рік кількість фінансованих фармацевтичною промисловістю учасників досліджень збільшилась у 8 разів у порівнянні з обсягами фінансованих на державні кошти досліджень.

За словами доктора медичних наук Яра Абду та вченого Нормана Е. Шарплесса, ця тендеція одночасно має і позитивні і негативні аспекти.

Дослідник

Дослідники зазначають, що серед позитивних сторін фінансування фармацевтичною промисловістю досліджень щодо розробки ліків проти онкологічних захворювань є пришвидшення динаміки щодо створення нових препаратів та методів лікування.

Однак такі дослідження часто зосереджені виключно на розробці відповідних ліків і методів лікування і повністю ігнорують інші важливі галузі досліджень, деякі з яких спрямовані на менш агресивні підходи у лікуванні.

Чим загрожує скорочення державного фінансування на розробку методів лікування онкозахворювань

Підкреслюється, що наразі державне фінансування особливо поступається приватному у таких сферах, як профілактика раку, скринінг та усунення нерівності в охороні здоров'я.

Через це ключові групи пацієнтів можуть не отримати доступу до перспективних ліків та методів лікування.

За словами Абду, така політика у сфері лікування онкозахворювань погрожує підірвати стійкість довгострокових випробувань і обмежити користь для різних категорій онкохворих.

Зазначається, що недостатнє державне фінансування також може негативно вплинути на розвиток майбутніх лідерів у галузі досліджень методів лікування онкозахворювань обмежуючи їхні навички та зв'язки, необхідні для успіху.

Зростаючий дисбаланс між промисловим і федеральним фінансуванням досліджень у галузі раку є ризиком для різноманітності і навіть ефективності майбутніх методів лікування. Якщо ця тенденція збережеться, найважливіші галузі досліджень, особливо ті, які не розглядаються приватними компаніями як фінансово прибуткові, можуть постраждати від недостатнього фінансування і водночас позбавити мільйони людей надії на лікування, — попереджають науковці. Поширити

У своїй публікації Абду і Шарплесс не лише висвітлили проблему, а й запропонували план дій, як можна виправити ситуацію.