Науковці викрили зростаючий вплив корпорацій на розробку ліків проти онкозахворювань
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці викрили зростаючий вплив корпорацій на розробку ліків проти онкозахворювань

Науковець
Джерело:  online.ua

Дослідники комплексного онкологічного центру Лінебергера при Університеті Південної Каліфорнії висловили занепокоєння зростаючим впливом великих корпорацій на дослідження у сфері ліків проти онкологічних захворювань. 

Головні тези:

  • Фінансування великими фармацевтичними корпораціями досліджень з розробки ліків проти онкозахворювань пришвидшує процес створення нових препаратів, але може обмежити інші важливі напрямки досліджень.
  • Зростання монополії фармацевтичних компаній на ринку лікування раку загрожує доступу до перспективних методів лікування для ключових груп пацієнтів.
  • Скасування державного фінансування досліджень у галузі онкології може призвести до скорочення розвитку майбутніх лідерів у цій сфері та негативно вплинути на різноманітність методів лікування.
  • Приватизація досліджень у галузі раку створює ризик недостатнього фінансування для менш прибуткових напрямків досліджень та може позбавити мільйони людей можливості на отримання ефективного лікування.
  • Науковці розробили план дій для вирішення проблеми зростаючого впливу фармацевтичних корпорацій на розробку ліків проти онкозахворювань, що передбачає збереження балансу між приватними та державними фінансуваннями в галузі онкології.

Що відомо про зростаючий вплив великих фармкорпорацій на розробку ліків від онкозахворювань

Науковці зазначають, що переважаюча більшість фінансованих великими фармкорпораціями досліджень з розробки ліків від онкозахворювань викликає занепокоєння.

Зазначається, що з 2018 по 2022 рік кількість фінансованих фармацевтичною промисловістю учасників досліджень збільшилась у 8 разів у порівнянні з обсягами фінансованих на державні кошти досліджень.

За словами доктора медичних наук Яра Абду та вченого Нормана Е. Шарплесса, ця тендеція одночасно має і позитивні і негативні аспекти.

Вчені б’ють на сполох через захоплення фармкомпаніями сфери розробки ліків проти онкозахворювань
Дослідник

Дослідники зазначають, що серед позитивних сторін фінансування фармацевтичною промисловістю досліджень щодо розробки ліків проти онкологічних захворювань є пришвидшення динаміки щодо створення нових препаратів та методів лікування.

Однак такі дослідження часто зосереджені виключно на розробці відповідних ліків і методів лікування і повністю ігнорують інші важливі галузі досліджень, деякі з яких спрямовані на менш агресивні підходи у лікуванні.

Чим загрожує скорочення державного фінансування на розробку методів лікування онкозахворювань

Підкреслюється, що наразі державне фінансування особливо поступається приватному у таких сферах, як профілактика раку, скринінг та усунення нерівності в охороні здоров'я.

Через це ключові групи пацієнтів можуть не отримати доступу до перспективних ліків та методів лікування.

За словами Абду, така політика у сфері лікування онкозахворювань погрожує підірвати стійкість довгострокових випробувань і обмежити користь для різних категорій онкохворих.

Зазначається, що недостатнє державне фінансування також може негативно вплинути на розвиток майбутніх лідерів у галузі досліджень методів лікування онкозахворювань обмежуючи їхні навички та зв'язки, необхідні для успіху.

Зростаючий дисбаланс між промисловим і федеральним фінансуванням досліджень у галузі раку є ризиком для різноманітності і навіть ефективності майбутніх методів лікування. Якщо ця тенденція збережеться, найважливіші галузі досліджень, особливо ті, які не розглядаються приватними компаніями як фінансово прибуткові, можуть постраждати від недостатнього фінансування і водночас позбавити мільйони людей надії на лікування, — попереджають науковці.

У своїй публікації Абду і Шарплесс не лише висвітлили проблему, а й запропонували план дій, як можна виправити ситуацію.

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