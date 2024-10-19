Исследователи комплексного онкологического центра Линебергера при Университете Южной Калифорнии выразили обеспокоенность растущим влиянием крупных корпораций на исследования в области лекарств против онкологических заболеваний.
Главные тезисы
- Растущее влияние крупных корпораций на разработку лекарств против онкозаболеваний вызывает обеспокоенность ученых.
- Сокращение государственного финансирования исследований онкологии может привести к ограничению развития будущих лидеров и негативно отразиться на разнообразии методов лечения.
- Приватизация исследований рака создает риск недостаточного финансирования для менее прибыльных направлений исследований, лишая миллионы людей доступа к эффективному лечению.
- Фармкомпании усиливают монополию на рынке разработки методов лечения онкозаболеваний, ограничивая доступ пациентов к перспективным препаратам и методам.
- Ученые разработали план действий по сохранению баланса между частными и государственными финансированиями в области онкологии, чтобы преодолеть растущее влияние фармацевтических корпораций на разработку препаратов от рака.
Что известно о растущем влиянии крупных фармкорпораций на разработку лекарств от онкозаболеваний
Ученые отмечают , что подавляющее большинство финансируемых крупными фармкорпорациями исследований по разработке лекарства от онкозаболеваний вызывает беспокойство.
Отмечается, что с 2018 по 2022 год количество финансируемых фармацевтической промышленностью участников исследований увеличилось в 8 раз по сравнению с объемами финансируемых на государственные средства исследований.
По словам доктора медицинских наук Яра Абду и учёного Нормана Э. Шарплесса, эта тенденция одновременно имеет и положительные и отрицательные аспекты.
Исследователи отмечают, что среди положительных сторон финансирования фармацевтической промышленностью исследований разработки лекарств против онкологических заболеваний есть ускорение динамики создания новых препаратов и методов лечения.
Однако такие исследования часто сосредоточены исключительно на разработке соответствующего лекарства и методов лечения и полностью игнорируют другие важные области исследований, некоторые из которых направлены на менее агрессивные подходы в лечении.
Чем грозит сокращение государственного финансирования на разработку методов лечения онкозаболеваний
Подчеркивается, что государственное финансирование особенно уступает частному в таких сферах, как профилактика рака, скрининг и устранение неравенства в здравоохранении.
Поэтому ключевые группы пациентов могут не получить доступ к перспективным лекарствам и методам лечения.
По словам Абду, такая политика в области лечения онкозаболеваний грозит подорвать устойчивость долгосрочных испытаний и ограничить пользу для разных категорий онкобольных.
Отмечается, что недостаточное государственное финансирование также может негативно повлиять на развитие будущих лидеров в области исследований методов лечения онкозаболеваний, ограничивая их навыки и связи, необходимые для успеха.
В своей публикации Абду и Шарплесс не только осветили проблему, но и предложили план действий, как исправить ситуацию.
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