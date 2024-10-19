Исследователи комплексного онкологического центра Линебергера при Университете Южной Калифорнии выразили обеспокоенность растущим влиянием крупных корпораций на исследования в области лекарств против онкологических заболеваний.

Что известно о растущем влиянии крупных фармкорпораций на разработку лекарств от онкозаболеваний

Ученые отмечают , что подавляющее большинство финансируемых крупными фармкорпорациями исследований по разработке лекарства от онкозаболеваний вызывает беспокойство.

Отмечается, что с 2018 по 2022 год количество финансируемых фармацевтической промышленностью участников исследований увеличилось в 8 раз по сравнению с объемами финансируемых на государственные средства исследований.

По словам доктора медицинских наук Яра Абду и учёного Нормана Э. Шарплесса, эта тенденция одновременно имеет и положительные и отрицательные аспекты.

Исследователь

Исследователи отмечают, что среди положительных сторон финансирования фармацевтической промышленностью исследований разработки лекарств против онкологических заболеваний есть ускорение динамики создания новых препаратов и методов лечения.

Однако такие исследования часто сосредоточены исключительно на разработке соответствующего лекарства и методов лечения и полностью игнорируют другие важные области исследований, некоторые из которых направлены на менее агрессивные подходы в лечении.

Чем грозит сокращение государственного финансирования на разработку методов лечения онкозаболеваний

Подчеркивается, что государственное финансирование особенно уступает частному в таких сферах, как профилактика рака, скрининг и устранение неравенства в здравоохранении.

Поэтому ключевые группы пациентов могут не получить доступ к перспективным лекарствам и методам лечения.

По словам Абду, такая политика в области лечения онкозаболеваний грозит подорвать устойчивость долгосрочных испытаний и ограничить пользу для разных категорий онкобольных.

Отмечается, что недостаточное государственное финансирование также может негативно повлиять на развитие будущих лидеров в области исследований методов лечения онкозаболеваний, ограничивая их навыки и связи, необходимые для успеха.

Возрастающий дисбаланс между промышленным и федеральным финансированием исследований в области рака является риском для разнообразия и даже эффективности будущих методов лечения. Если эта тенденция сохранится, важнейшие области исследований, особенно те, которые не рассматриваются частными компаниями как финансово прибыльные, могут пострадать от недостаточного финансирования и в то же время избавить миллионы надежд на лечение, — предупреждают ученые. Поделиться

В своей публикации Абду и Шарплесс не только осветили проблему, но и предложили план действий, как исправить ситуацию.