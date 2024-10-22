Ученые, проводящие исследования на мышах, выяснили, что ряд клеток в организме человека отвечают за развитие самой смертоносной формы рака яичников.
Главные тезисы
- Форма рака яичников развивается в фаллопиевых трубах, а не в яичниках, что ученые выявили проводя исследования на мышах.
- Проблемы с цилиогенезом также связаны с раком поджелудочной железы, что заставляет исследователей искать новые методы диагностики и терапии.
- Выявление клеток, склонных к образованию рака в яйцеводах, может улучшить раннюю диагностику и лечение рака яичников.
- Недостаточные знания о клетках, провоцирующих рак в фаллопиевых трубах, затрудняют создание новых диагностических методов и терапии.
- Исследования ученых позволяют понять механизм формирования рака яичников и открывают новые пути для разработки эффективных методов лечения и диагностики.
Что известно о клетках, которые провоцируют развитие рака яичников
Отмечается, что в случае подтверждения результатов исследования ученых это поможет в разработке новых методов ранней диагностики развития смертельно опасных серозных карцином яичников.
Пациенты с этим диагнозом обычно не живут больше 5 лет после обнаружения болезни.
Более 10 лет назад ученые выяснили, что самая смертоносная форма рака яичников развивается не в самих яичниках, а в фаллопиевых трубах.
В последние годы также было обнаружено поражение на концах фаллопиевых труб, которые генетически связаны с опухолями в яичниках.
Однако при этом пока неизвестно, какие именно клетки отвечают за образование рака в фаллопиевых трубах.
Эта форма рака обычно протекает бессимптомно. В настоящее время около 80% случаев диагностируется уже на поздних стадиях, когда варианты лечения уже значительно ограничены.
Исследование ученого и его коллег, проведенное еще в 2013 году, позволило выявить стволовые клетки в яичниках, которые могут привести к раку яичников.
Но в ходе нового исследования им впервые удалось обнаружить клетки, склонные к образованию рака в яйцеводе.
Что удалось узнать о механизме формирования рака яичников
Фактически Никитин и его команда впервые охарактеризовали и перечислили все типы клеток, обнаруженные в яйцеводе.
В отличие от яичников, наиболее подверженными раку тканями в яйцеводах мышей были не стволовые клетки, прецилиарные, которые являются переходными и находятся на пути к превращению в цилиарные клетки из стволовых.
После того, как они образуют короткие как волоски мембраны, они начинают участвовать в проталкивании ооцитов яйцеводом мышей или через фаллопиевы трубы у людей.
Ученые обнаружили две мутации, связанные с возникновением рака и вызывающие проблемы в этих прецилиарных клетках.
Исследователи выяснили, что эти мутации у мышей провоцируют формирование раковых клеток.
По результатам исследования оказалось, что проблемы с цилиогенезом также связаны с раком поджелудочной железы.
Если такие клетки удастся обнаружить и у людей, это поможет спасти множество жизней.
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