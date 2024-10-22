Ученые, проводящие исследования на мышах, выяснили, что ряд клеток в организме человека отвечают за развитие самой смертоносной формы рака яичников.

Что известно о клетках, которые провоцируют развитие рака яичников

Отмечается, что в случае подтверждения результатов исследования ученых это поможет в разработке новых методов ранней диагностики развития смертельно опасных серозных карцином яичников.

Пациенты с этим диагнозом обычно не живут больше 5 лет после обнаружения болезни.

Диагностика рака яичников

Более 10 лет назад ученые выяснили, что самая смертоносная форма рака яичников развивается не в самих яичниках, а в фаллопиевых трубах.

В последние годы также было обнаружено поражение на концах фаллопиевых труб, которые генетически связаны с опухолями в яичниках.

Однако при этом пока неизвестно, какие именно клетки отвечают за образование рака в фаллопиевых трубах.

Эта форма рака обычно протекает бессимптомно. В настоящее время около 80% случаев диагностируется уже на поздних стадиях, когда варианты лечения уже значительно ограничены.

Выявление и лечение HGSOC на ранних стадиях может иметь решающее значение для улучшения прогноза у пациентов с этим злокачественным новообразованием. Однако обнаружение новых диагностических маркеров и терапевтических мишеней затруднено из-за наших недостаточных знаний о клетках, в которых возникает HGSOC, и механизмы, лежащие в основе возникновения заболевания, — объясняют исследователи под руководством патолога Корнельского университета Александра Никитина. Поделиться

Исследование ученого и его коллег, проведенное еще в 2013 году, позволило выявить стволовые клетки в яичниках, которые могут привести к раку яичников.

Но в ходе нового исследования им впервые удалось обнаружить клетки, склонные к образованию рака в яйцеводе.

Что удалось узнать о механизме формирования рака яичников

Фактически Никитин и его команда впервые охарактеризовали и перечислили все типы клеток, обнаруженные в яйцеводе.

Вопрос состоял в том, в какой степени все клетки способствуют раку яичников, — подчеркивает Никитин. Поделиться

В отличие от яичников, наиболее подверженными раку тканями в яйцеводах мышей были не стволовые клетки, прецилиарные, которые являются переходными и находятся на пути к превращению в цилиарные клетки из стволовых.

После того, как они образуют короткие как волоски мембраны, они начинают участвовать в проталкивании ооцитов яйцеводом мышей или через фаллопиевы трубы у людей.

Ученые обнаружили две мутации, связанные с возникновением рака и вызывающие проблемы в этих прецилиарных клетках.

Исследователи выяснили, что эти мутации у мышей провоцируют формирование раковых клеток.

По результатам исследования оказалось, что проблемы с цилиогенезом также связаны с раком поджелудочной железы.