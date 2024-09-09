Кейт Миддлтон завершила курс лечения онкозаболевания и скоро появится на публике
Категория
Мир
Дата публикации

Кейт Миддлтон завершила курс лечения онкозаболевания и скоро появится на публике

Кейт Миддлтон
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Источник:  online.ua

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон уже завершила курс химиотерапии, но ей еще долго придется бороться с онкологией. Об этом супруга принца Уильяма написала в соцсетях.

Главные тезисы

  • Кейт Миддлтон успешно завершила курс химиотерапии и готовится к возвращению на публику после тяжелых девяти месяцев лечения.
  • Принцесса отметила важность поддержки семьи и ценных моментов в жизни даже в самые тяжелые периоды.
  • Хотя курс химиотерапии завершен, Кейт Миддлтон ждет долгое выздоровление и реабилитация от онкозаболевания.
  • Диагностика рака на ранней стадии дала принцессе возможность успешно пройти лечение.
  • Публичное обращение принцессы и ее решение поделиться деталями тяжелой борьбы способствуют повышению осознанности об онкологических заболеваниях.

Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Принцесса Уэльская поделилась с подписчиками хорошей новостью, от которой ощутила облегчение.

Поскольку лето подходит к концу, я не могу передать вам, какое это облегчение, что да я наконец закончила курс химиотерапии.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская

Миддлтон написала, что последние девять месяцев были тяжелыми для нее и всей семьи. Однако это также напомнило важность простых вещей.

Принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии, но это еще не конец борьбы. Ее ждет долгое выздоровление и реабилитация.

Тем не менее Кейт Миддлтон уже планирует выходы в свет. Она сообщила подписчикам, что появится на публике в ближайшие месяцы.

Несмотря на все, что произошло до того, как я вступаю в этот новый этап восстановления с возобновленным чувством надежды и благодарности за жизнь, — написала жена принца Уильяма.

Когда у принцессы Уэльской диагностировали рак

Онкологию у Кейт Миддлтон обнаружили зимой во время проведения операции на брюшной полости. Болезнь удалось заметить на ранней стадии.

Принцесса Уэльская рассказала о проблемах со здоровьем в марте 2024 года. Она записала видеообращение.

Кейт Миддлтон перестала выходить на публику после Рождества. Ходили разные слухи относительно ее состояния здоровья.

Отметим, что она оказалась в больнице в то же время, что и король Великобритании Чарльз III. У него тоже обнаружили онкологическое заболевание.

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