Кейт Миддлтон завершила курс лечения онкозаболевания и скоро появится на публике

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон уже завершила курс химиотерапии, но ей еще долго придется бороться с онкологией. Об этом супруга принца Уильяма написала в соцсетях.

Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Принцесса Уэльская поделилась с подписчиками хорошей новостью, от которой ощутила облегчение.

Поскольку лето подходит к концу, я не могу передать вам, какое это облегчение, что да я наконец закончила курс химиотерапии. Кейт Миддлтон Принцесса Уэльская

Миддлтон написала, что последние девять месяцев были тяжелыми для нее и всей семьи. Однако это также напомнило важность простых вещей.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024

Принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии, но это еще не конец борьбы. Ее ждет долгое выздоровление и реабилитация.

Тем не менее Кейт Миддлтон уже планирует выходы в свет. Она сообщила подписчикам, что появится на публике в ближайшие месяцы.

Несмотря на все, что произошло до того, как я вступаю в этот новый этап восстановления с возобновленным чувством надежды и благодарности за жизнь, — написала жена принца Уильяма. Поделиться

Когда у принцессы Уэльской диагностировали рак

Онкологию у Кейт Миддлтон обнаружили зимой во время проведения операции на брюшной полости. Болезнь удалось заметить на ранней стадии.

Принцесса Уэльская рассказала о проблемах со здоровьем в марте 2024 года. Она записала видеообращение.

Кейт Миддлтон перестала выходить на публику после Рождества. Ходили разные слухи относительно ее состояния здоровья.

Отметим, что она оказалась в больнице в то же время, что и король Великобритании Чарльз III. У него тоже обнаружили онкологическое заболевание.