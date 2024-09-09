Кейт Миддлтон завершила курс лечения онкозаболевания и скоро появится на публике

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон уже завершила курс химиотерапии, но ей еще долго придется бороться с онкологией. Об этом супруга принца Уильяма написала в соцсетях.
Главные тезисы
- Кейт Миддлтон успешно завершила курс химиотерапии и готовится к возвращению на публику после тяжелых девяти месяцев лечения.
- Принцесса отметила важность поддержки семьи и ценных моментов в жизни даже в самые тяжелые периоды.
- Хотя курс химиотерапии завершен, Кейт Миддлтон ждет долгое выздоровление и реабилитация от онкозаболевания.
- Диагностика рака на ранней стадии дала принцессе возможность успешно пройти лечение.
- Публичное обращение принцессы и ее решение поделиться деталями тяжелой борьбы способствуют повышению осознанности об онкологических заболеваниях.
Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии
Принцесса Уэльская поделилась с подписчиками хорошей новостью, от которой ощутила облегчение.
Миддлтон написала, что последние девять месяцев были тяжелыми для нее и всей семьи. Однако это также напомнило важность простых вещей.
A message from Catherine, The Princess of Wales— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024
As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.
The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL
Принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии, но это еще не конец борьбы. Ее ждет долгое выздоровление и реабилитация.
Тем не менее Кейт Миддлтон уже планирует выходы в свет. Она сообщила подписчикам, что появится на публике в ближайшие месяцы.
Когда у принцессы Уэльской диагностировали рак
Онкологию у Кейт Миддлтон обнаружили зимой во время проведения операции на брюшной полости. Болезнь удалось заметить на ранней стадии.
Принцесса Уэльская рассказала о проблемах со здоровьем в марте 2024 года. Она записала видеообращение.
Кейт Миддлтон перестала выходить на публику после Рождества. Ходили разные слухи относительно ее состояния здоровья.
Отметим, что она оказалась в больнице в то же время, что и король Великобритании Чарльз III. У него тоже обнаружили онкологическое заболевание.
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