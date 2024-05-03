Рак у Кейт Миддлтон. Принц Уильям впервые выступил с комментарием

Недавняя новость о реальном состоянии здоровья принцессы Кэтрин шокировала весь мир. Ее муж решил успокоить всех, кто слишком сильно разволновался.

Принц Уильям рассказал, как себя чувствует Кейт Миддлтон

Недавно в Ньюкасле состоялось открытие центра предотвращения мужских суицидов James Place Newcastle.

Участником этого события стал принц Уильям. Он заявил, что осознает, как поклонники королевской семьи переживают о здоровье Кейт Миддлтон.

Особенно после того, как в годовщину свадьбы принца и принцессы Уэльских на их странице появились черно-белые фото супругов.

Одна из участниц мероприятия поинтересовалась у Уильяма, как чувствует себя Кэтрин и их трое детей: 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи.

Все хорошо, спасибо. У нас все хорошо, — с улыбкой ответил на этот вопрос Уильям. Поделиться

Prince William gives an update on Kate and the kids pic.twitter.com/ZH63bi8zx1 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2024

Рак у Кейт Миддлтон. Что сейчас известно

Как удалось узнать британским журналистам, что в январе 2024 года супруга принца Уильяма перенесла плановую операцию на брюшной полости, после которой начался период восстановления в больнице и дома.

Довольно долго она не появлялась на публике, что послужило причиной появления многих разнообразных слухов.

Лишь после 2 месяцев "исчезновения" принцесса Уэльская записала видеообращение, где заявила, что болеет раком.

По ее словам, болезнь была обнаружена во время послеоперационных тестов.

Стоит отметить, что конкретный тип рака принцесса Уэльская не раскрыла.