У Кейт Миддлтон диагностировали рак

Кейт Миддлтон сделала официальное заявление о своем состоянии на фоне слухов, появившихся после того, как она перенесла операцию. Как оказалось, у принцессы Уэльской диагностировали рак.
Что известно о заболевании Кейт Миддлтон
Принцесса заявила, что она уже проходит курс химиотерапии. Также она не стала скрывать, что диагноз стал для нее "огромным потрясением".
Миддлтон и ее муж, принц Уильям, делают все, что могут "осмыслить и справиться с этим". После операции, которую она перенесла, ей понадобилось время, чтобы восстановиться и начать лечение от рака.
Но куда важнее то, отметила Миддлтон, что ее семье требовалось время, чтобы объяснить обо всем этом детям — Джорджу, Шарлотте и Луи.
Что известно о состоянии Миддлтона
Напомним, в январе этого года принцесса Уэльская перенесла операцию. Она лежала в одной из клиник Лондона. И в Кенсингтонском дворце заявляли, что операция была плановой и успешно прошла.
Также утверждалось, что Миддлтон нуждалась в хирургическом вмешательстве в брюшной полости.
Ранее стало известно, как Миддлтон и принц Уильям готовят принца Джорджа к королевским обязанностям.
Кроме того, недавно мы рассказывали, что Миддлтон попала в скандал из-за нового фото с детьми.
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