Рак у Кейт Міддлтон. Принц Вільям уперше виступив з коментарем

Нещодавня новина про реальний стан здоров'я принцеси Кетрін шокувала увесь світ. Її чоловік вирішив заспокоїти усіх, хто занадто сильно розхвилювався.

Принц Вільям розповів, як себе наразі почуває Кейт Міддлтон

Нещодавно у Ньюкаслі відбулося відкриття центру запобігання чоловічим суїцидам James Place Newcastle.

Учасником цієї події став принц Вільям. Він заявив, що усвідомлює, як прихильники королівської сім'ї хвилюються про здоров'я Кейт Міддлтон.

Особливо після того, як у річницю весілля принца та принцеси Уельських на їхній сторінці з'явилося чорно-біле фото подружжя.

Одна з учасниць заходу поцікавилася у Вільяма, яка наразі себе почуває Кетрін та їхні троє дітей: 10-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта та 6-річний принц Луї.

Все добре, дякую. У нас все добре, – відповів на це запитання Вільям з усмішкою на вустах. Поширити

Prince William gives an update on Kate and the kids pic.twitter.com/ZH63bi8zx1 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2024

Рак у Кейт Міддлтон. Що наразі відомо

Як вдалося дізнатися британським журналістам, що у січні 2024 року дружина принца Вільяма перенесла планову операцію на черевній порожнині, після якої розпочався період відновлення в лікарні та вдома.

Доволі довго вона не з’являлася на публіці, що стало причиною появи багатьох різноманітних чуток.

Лише після 2 місяців "зникнення" принцеса Уельська записала відеозвернення, де заявила, що хворіє на рак.

За її словами, хворобу вдалося виявили під час післяопераційних тестів.

Варто також зазначити, що конкретний тип раку принцеса Уельська не розкрила.