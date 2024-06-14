Кейт Миддлтон впервые после диагностирования рака появится на публике

Лечение Кейт Миддлтон продлится еще несколько месяцев

Она впервые появится на публике после того, как у нее был диагностирован рак.

Принцесса поделилась на своей странице в соцсети Х, что имеет хороший прогресс в прохождении химиотерапии. Ее лечение продлится еще несколько месяцев.

Я с нетерпением жду возможности посетить парад в честь дня рождения короля в эти выходные с семьей, и надеюсь принять участие в нескольких общественных мероприятиях в течение лета, но также знаю, что я еще в опасности Кейт Миддлтон Принцесса Уэльская

В заключение принцесса поблагодарила за понимание и выразила благодарность всем тем, «кто так смело поделился со мной своими историями».

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.



I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024

Болезнь Кейт Миддлтон

22 марта принцесса Уэльская заявила, что у нее диагностирован рак. По ее словам, она находится на ранних стадиях лечения и чувствует себя хорошо.

Она сообщила, что в январе ей сделали операцию на брюшной полости. По словам принцессы, операция прошла успешно, однако анализы после нее показали наличие рака. Поэтому медики посоветовали ей пройти курс профилактической химиотерапии.

Сейчас я нахожусь на ранних стадиях этого лечения , — сказала Миддлтон. Поделиться

Принцесса призналась, что для нее и ее мужа – наследника британского престола принца Уильяма – новость о болезни стала «огромным шоком».