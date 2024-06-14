Кейт Миддлтон впервые после диагностирования рака появится на публике

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон примет участие в церемонии по случаю дня рождения короля Чарльза III.
Главные тезисы
- Лечение принцессы будет продолжаться несколько месяцев, но сейчас наблюдается положительный прогресс после химиотерапии.
- Кейт Миддлтон была шокирована новостью о своей болезни и продолжает посещать врачей для профилактического лечения.
- Принцесса поделилась своим состоянием в соцсетях и выразила благодарность за поддержку в это тяжелое время.
- Принцесса Кейт Миддлтон намерена участвовать в общественных мероприятиях уже этим летом.
Лечение Кейт Миддлтон продлится еще несколько месяцев
Она впервые появится на публике после того, как у нее был диагностирован рак.
Принцесса поделилась на своей странице в соцсети Х, что имеет хороший прогресс в прохождении химиотерапии. Ее лечение продлится еще несколько месяцев.
В заключение принцесса поблагодарила за понимание и выразила благодарность всем тем, «кто так смело поделился со мной своими историями».
Болезнь Кейт Миддлтон
22 марта принцесса Уэльская заявила, что у нее диагностирован рак. По ее словам, она находится на ранних стадиях лечения и чувствует себя хорошо.
Она сообщила, что в январе ей сделали операцию на брюшной полости. По словам принцессы, операция прошла успешно, однако анализы после нее показали наличие рака. Поэтому медики посоветовали ей пройти курс профилактической химиотерапии.
Принцесса призналась, что для нее и ее мужа – наследника британского престола принца Уильяма – новость о болезни стала «огромным шоком».
В марте принцесса Уэльская обнародовала первое официальное фото после перенесения операции. Однако новостные агентства заподозрили подлог. Впоследствии принцесса извинилась за видеообращение, объяснив, что «экспериментировала с редактированием».
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