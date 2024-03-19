Чарльз III появился на публике на фоне слухов о своей смерти — фото
Категория
Мир
Дата публикации

Чарльз III появился на публике на фоне слухов о своей смерти — фото

Чарльз III
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Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III появился на публике на фоне фейковых сообщений о своей смерти.

СМИ публикуют первые фото короля Карла III после слухов о кончине монарха

Как сообщает Букингемский дворец, во вторник, 19 марта, Его Величество встретился с ветеранами корейской войны, чтобы отметить 70-ю годовщину перемирия, завершившего вооруженный конфликт. 

Чарльз III появился на публике на фоне слухов о своей смерти

Кадры по этой встрече появились в Instagram-аккаунте королевской семьи. Таким образом, Букингемский дворец опроверг догадки о смерти короля или ухудшении состояния его здоровья.

Чарльз III появился на публике на фоне слухов о своей смерти

Что известно о слухах о смерти короля Карла III

8 марта, росСМИ сообщили о смерти короля Великобритании Чарльза III. Ряд информационных сайтов писали о том, что его якобы не стало на 76-летию жизни из-за онкологии.

Более того, росСМИ прикрепили якобы скриншот заявления Букингемского дворца, однако, на самом деле, информации о смерти монарха нет ни на официальных сайтах дворца, ни в иностранных СМИ. Выяснилось, что это очередной "вброс" роспропаганды.

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