Чарльз III з'явився на публіці на тлі чуток про свою смерть — фото
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Чарльз III з'явився на публіці на тлі чуток про свою смерть — фото

Чарльз III

Король Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III з'явився на публіці на тлі фейкових повідомлень про свою смерть. 

ЗМІ публікують перші фото короля Карла III після чуток про кончину монарха

Як повідомляє Букінгемський палац, у вівторок, 19 березня, Його Величність зустрівся з ветеранами корейської війни, щоб відзначити 70-ту річницю перемир'я, яке завершило збройний конфлікт.

Чарльз III з'явився на публіці на тлі чуток про свою смерть

Кадри з цієї зустрічі з'явилися в Instagram-акаунті королівської родини. Таким чином Букінгемський палац спростував здогадки про смерть короля чи погіршення стану його здоров'я.

Чарльз III з'явився на публіці на тлі чуток про свою смерть

Що відомо про чутки про смерть короля Карла III

8 березня, росЗМІ повідомили про смерть короля Великої Британії Чарльза III. Низка інформаційних сайтів писали про те, що його нібито не стало на 76-році життя через онкологію.

Ба більше, росЗМІ прикріпили нібито скриншот заяви Букінгемського палацу, однак, насправді, інформації про смерть монарха немає ні на офіційних сайтах палацу, ні в іноземних ЗМІ. З'ясувалося, що це черговий "вкид" роспропаганди.

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