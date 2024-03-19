Чарльз III з'явився на публіці на тлі чуток про свою смерть — фото

Король Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III з'явився на публіці на тлі фейкових повідомлень про свою смерть.
ЗМІ публікують перші фото короля Карла III після чуток про кончину монарха
Як повідомляє Букінгемський палац, у вівторок, 19 березня, Його Величність зустрівся з ветеранами корейської війни, щоб відзначити 70-ту річницю перемир'я, яке завершило збройний конфлікт.
Кадри з цієї зустрічі з'явилися в Instagram-акаунті королівської родини. Таким чином Букінгемський палац спростував здогадки про смерть короля чи погіршення стану його здоров'я.
Що відомо про чутки про смерть короля Карла III
8 березня, росЗМІ повідомили про смерть короля Великої Британії Чарльза III. Низка інформаційних сайтів писали про те, що його нібито не стало на 76-році життя через онкологію.
Ба більше, росЗМІ прикріпили нібито скриншот заяви Букінгемського палацу, однак, насправді, інформації про смерть монарха немає ні на офіційних сайтах палацу, ні в іноземних ЗМІ. З'ясувалося, що це черговий "вкид" роспропаганди.
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