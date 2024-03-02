У Британії створили план на випадок смерті короля Чарльза III. Що відбувається

Влада Великої Британії звикла злагоджено діяти у будь-яких непередбачуваних ситуаціях. Йдеться навіть про смерть членів королівської родини.

Лондон розробив план операції "Міст Менай"

У листопаді 2023 року Королю Чарльзу III виповнилося 75 років.

Цей поважний вік, а також серйозна хвороба монарха є причиною того, що його команда та влада країни готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

Як відомо, Чарльз зійшов на престол 8 вересня 2022 року після смерті своєї матері Єлизавети II.

Після відходу королеви у Лондоні ввели в дію план під назвою "Операція Лондонський міст".

Подібний план розроблений на випадок смерті Чарльза III — це Операція "Міст Менай". У ньому визначили головні події, оголошення про втрату, прощання та інше. Оскільки монархії важливо здійснити плавний перехід влади. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, операція отримала саме таку назву на честь підвісного мосту, який проходить через протоку Менай та сполучає острів Англсі з основною територією Уельсу.

Як буде проходити операція "Міст Менай"

Коли король помре, то кодовою фразою "міст Менай впав" першим про це проінформують прем'єр-міністра, а пізніше ведучий оголосить про втрату у прямому етері новин BBC.

Окрім того, наголошується, що згодом принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон зійдуть на престол, а новоспечений монарх звернеться до нації.

Також Велика Британія вступить у період трауру.