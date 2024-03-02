У Британії створили план на випадок смерті короля Чарльза III. Що відбувається

Влада Великої Британії звикла злагоджено діяти у будь-яких непередбачуваних ситуаціях. Йдеться навіть про смерть членів королівської родини.
Лондон розробив план операції "Міст Менай"
У листопаді 2023 року Королю Чарльзу III виповнилося 75 років.
Цей поважний вік, а також серйозна хвороба монарха є причиною того, що його команда та влада країни готуються до різних сценаріїв розвитку подій.
Як відомо, Чарльз зійшов на престол 8 вересня 2022 року після смерті своєї матері Єлизавети II.
Після відходу королеви у Лондоні ввели в дію план під назвою "Операція Лондонський міст".
Як вдалося дізнатися журналістам, операція отримала саме таку назву на честь підвісного мосту, який проходить через протоку Менай та сполучає острів Англсі з основною територією Уельсу.
Як буде проходити операція "Міст Менай"
Коли король помре, то кодовою фразою "міст Менай впав" першим про це проінформують прем'єр-міністра, а пізніше ведучий оголосить про втрату у прямому етері новин BBC.
Окрім того, наголошується, що згодом принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон зійдуть на престол, а новоспечений монарх звернеться до нації.
Також Велика Британія вступить у період трауру.
Ключова подія під час трауру — це перенесення труни до Вестмінстерського абатства, де громадськість віддасть шану монарху.
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