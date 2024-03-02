В Британии был создан план на случай смерти короля Чарльза III. Что происходит

Власти Великобритании привыкли слаженно действовать в любых непредсказуемых ситуациях. Речь идет даже о смерти членов королевской семьи.
Лондон разработал план операции "Мост Менай"
В ноябре 2023 года Королю Чарльзу III исполнилось 75 лет.
Этот солидный возраст, а также серьезная болезнь монарха являются причиной того, что его команда и власти страны готовятся к разным сценариям развития событий.
Как известно, Чарльз взошел на престол 8 сентября 2022 г. после смерти своей матери Елизаветы II.
После ухода королевы в Лондоне ввели в действие план под названием "Операция Лондонский мост".
Как удалось узнать журналистам, операция получила именно такое название в честь подвесного моста, проходящего через пролив Менай и соединяющего остров Англси с основной территорией Уэльса.
Как будет проходить операция "Мост Менай"
Когда король умрет, кодовой фразой "мост Менай упал" первым об этом проинформируют премьер-министра, а позже ведущий объявит о потере в прямом эфире новостей BBC.
Кроме того, указано, что впоследствии принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон взойдут на престол, а новоиспеченный монарх обратится к нации.
Также Великобритания вступит в период траура.
Ключевое событие во время траура — это перенесение гроба в Вестминстерское аббатство, где общественность воздаст честь монарху.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-