В Британии был создан план на случай смерти короля Чарльза III. Что происходит

Власти Великобритании привыкли слаженно действовать в любых непредсказуемых ситуациях. Речь идет даже о смерти членов королевской семьи.

Лондон разработал план операции "Мост Менай"

В ноябре 2023 года Королю Чарльзу III исполнилось 75 лет.

Этот солидный возраст, а также серьезная болезнь монарха являются причиной того, что его команда и власти страны готовятся к разным сценариям развития событий.

Как известно, Чарльз взошел на престол 8 сентября 2022 г. после смерти своей матери Елизаветы II.

После ухода королевы в Лондоне ввели в действие план под названием "Операция Лондонский мост".

Подобный план разработан и на случай смерти Чарльза III — это Операция “Мост Менай”. В ней определили главные события, объявления о потере, прощании и прочее, поскольку монархии важно совершить плавный переход власти. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, операция получила именно такое название в честь подвесного моста, проходящего через пролив Менай и соединяющего остров Англси с основной территорией Уэльса.

Как будет проходить операция "Мост Менай"

Когда король умрет, кодовой фразой "мост Менай упал" первым об этом проинформируют премьер-министра, а позже ведущий объявит о потере в прямом эфире новостей BBC.

Кроме того, указано, что впоследствии принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон взойдут на престол, а новоиспеченный монарх обратится к нации.

Также Великобритания вступит в период траура.