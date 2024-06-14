Кейт Міддлтон уперше після діагностування раку з'явиться на публіці
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Кейт Міддлтон уперше після діагностування раку з'явиться на публіці

Кейт Міддлтон
Джерело:  online.ua

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон візьме участь у церемонії з нагоди дня народження короля Чарльза III. 

Головні тези:

  • Лікування принцеси триватиме кілька місяців, але наразі спостерігається позитивний прогрес після хімієтерапії.
  • Кейт Міддлтон була шокована новиною про свою хворобу та продовжує відвідувати лікарів для профілактичного лікування.
  • Принцеса поділилася своїм станом у соцмережах та виразила подяку за підтримку в цей важкий час.
  • Принцеса Кейт Міддлтон має намір брати участь у громадських заходах вже цього літа.

Лікування Кейт Міддлтон триватиме ще кілька місяців

Вона вперше з'явиться на публіці після того, як у неї діагностували рак.

Принцеса поділилася на своїй сторінці у соцмережі Х, що наразі має хороший прогрес у проходженні хімієтерапії. Її лікування триватиме ще кілька місяців.

Я з нетерпінням чекаю можливості відвідати парад на честь дня народження короля цими вихідними з родиною, і сподіваюся взяти участь у кількох громадських заходах протягом літа, але також знаю, що я ще в небезпеці

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська

Насамкінець принцеса подякувала за розуміння і висловила вдячність усім тим, «хто так сміливо поділився зі мною своїми історіями».

Хвороба Кейт Міддлтон

22 березня принцеса Уельська заявила, що в неї діагностували рак. За її словами, вона перебуває на ранніх стадіях лікування та почувається добре.

Вона повідомила, що в січні їй зробили операцію на черевній порожнині. За словами принцеси, операція пройшла успішно, однак аналізи після неї засвідчили наявність раку. Тому медики порадили їй пройти курс профілактичної хімієтерапії.

Зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування, — сказала Міддлтон.

Принцеса зізналася, що для неї та її чоловіка — спадкоємця британського престолу принца Вільяма — новина про хворобу стала «величезним шоком».

У березні принцеса Уельська оприлюднила перше офіційне фото після того, як перенесла операцію. Проте новинні агенції запідозрили підробку. Згодом принцеса перепросила за відеозвернення, пояснивши, що «експериментувала з редагуванням».

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