Кейт Міддлтон уперше після діагностування раку з'явиться на публіці

Лікування Кейт Міддлтон триватиме ще кілька місяців

Вона вперше з'явиться на публіці після того, як у неї діагностували рак.

Принцеса поділилася на своїй сторінці у соцмережі Х, що наразі має хороший прогрес у проходженні хімієтерапії. Її лікування триватиме ще кілька місяців.

Я з нетерпінням чекаю можливості відвідати парад на честь дня народження короля цими вихідними з родиною, і сподіваюся взяти участь у кількох громадських заходах протягом літа, але також знаю, що я ще в небезпеці Кейт Міддлтон Принцеса Уельська

Насамкінець принцеса подякувала за розуміння і висловила вдячність усім тим, «хто так сміливо поділився зі мною своїми історіями».

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.



I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024

Хвороба Кейт Міддлтон

22 березня принцеса Уельська заявила, що в неї діагностували рак. За її словами, вона перебуває на ранніх стадіях лікування та почувається добре.

Вона повідомила, що в січні їй зробили операцію на черевній порожнині. За словами принцеси, операція пройшла успішно, однак аналізи після неї засвідчили наявність раку. Тому медики порадили їй пройти курс профілактичної хімієтерапії.

Зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування, — сказала Міддлтон. Поширити

Принцеса зізналася, що для неї та її чоловіка — спадкоємця британського престолу принца Вільяма — новина про хворобу стала «величезним шоком».