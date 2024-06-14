Кейт Міддлтон уперше після діагностування раку з'явиться на публіці

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон візьме участь у церемонії з нагоди дня народження короля Чарльза III.
Головні тези:
- Лікування принцеси триватиме кілька місяців, але наразі спостерігається позитивний прогрес після хімієтерапії.
- Кейт Міддлтон була шокована новиною про свою хворобу та продовжує відвідувати лікарів для профілактичного лікування.
- Принцеса поділилася своїм станом у соцмережах та виразила подяку за підтримку в цей важкий час.
- Принцеса Кейт Міддлтон має намір брати участь у громадських заходах вже цього літа.
Лікування Кейт Міддлтон триватиме ще кілька місяців
Вона вперше з'явиться на публіці після того, як у неї діагностували рак.
Принцеса поділилася на своїй сторінці у соцмережі Х, що наразі має хороший прогрес у проходженні хімієтерапії. Її лікування триватиме ще кілька місяців.
Насамкінець принцеса подякувала за розуміння і висловила вдячність усім тим, «хто так сміливо поділився зі мною своїми історіями».
Хвороба Кейт Міддлтон
22 березня принцеса Уельська заявила, що в неї діагностували рак. За її словами, вона перебуває на ранніх стадіях лікування та почувається добре.
Вона повідомила, що в січні їй зробили операцію на черевній порожнині. За словами принцеси, операція пройшла успішно, однак аналізи після неї засвідчили наявність раку. Тому медики порадили їй пройти курс профілактичної хімієтерапії.
Принцеса зізналася, що для неї та її чоловіка — спадкоємця британського престолу принца Вільяма — новина про хворобу стала «величезним шоком».
У березні принцеса Уельська оприлюднила перше офіційне фото після того, як перенесла операцію. Проте новинні агенції запідозрили підробку. Згодом принцеса перепросила за відеозвернення, пояснивши, що «експериментувала з редагуванням».
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