Она может никогда не вернуться. Что на самом деле происходит с Кейт Миддлтон

Новость о раке у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон шокировала людей из разных уголоков мира. Несмотря на то, что Кэтрин продолжает борьбу с болезнью, она все же начала постепенно терять свое влияние в королевской семье.

Кейт Миддлтон больше не исполняет все королевские обязанности

По словам британских журналистов, в течение последних недель принцессу Уэльскую видели с детьми несколько раз.

Несмотря на это, жена принца Уильяма не выходит на публику и не исполняет королевские обязанности — в таком ритме она может жить довольно долго.

Инсайдеры СМИ в королевском дворце уверяют, что Кэтрин все же выполняет определенные королевские обязанности. Однако к своей прошлой жизни она может уже никогда не вернуться.

Выздоровление Кейт проходит хорошо. Она не может встречаться со многими людьми, потому что состояние ухудшится, и они не хотят, чтобы ее скомпрометировали, но она на ногах, — отмечают журналисты. Поделиться

По убеждению подданных и поклонников Кэтрин, вскоре ситуация может резко ухудшиться.

Она может никогда не вернуться в ту роль, в которой люди видели ее раньше, — заявил один из анонимных источников. Поделиться

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Кейт и Уильям смогли найти общий язык

Еще один инсайдер отметил, что также есть приятные новости, касающиеся отношений между принцессой Уэльской и принцем Уильямом.

По его словам, между влюбленными наконец-то восстановилась прежняя связь, поэтому супруги стали ближе.

В первую очередь это связано с тем, что у Кейт Миддлтон появилось больше времени для семьи.