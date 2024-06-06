Она может никогда не вернуться. Что на самом деле происходит с Кейт Миддлтон
Категория
Мир
Дата публикации

Она может никогда не вернуться. Что на самом деле происходит с Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон
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Источник:  US Magazine

Новость о раке у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон шокировала людей из разных уголоков мира. Несмотря на то, что Кэтрин продолжает борьбу с болезнью, она все же начала постепенно терять свое влияние в королевской семье.

Главные тезисы

  • Принцесса Уэльская не выходит на публику и не встречается со многими людьми, учитывая свое состояние здоровья.
  • Инсайдеры СМИ утверждают, что Кэтрин все еще выполняет некоторые королевские обязанности, но ее роль может измениться навсегда.
  • Хотя есть опасения относительно будущего Кейт, есть приятная новость об улучшении взаимоотношений между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.
  • Уильям и Кейт снова сблизились благодаря тому, что у принцессы больше времени для семьи и для воспитания детей.

Кейт Миддлтон больше не исполняет все королевские обязанности

По словам британских журналистов, в течение последних недель принцессу Уэльскую видели с детьми несколько раз.

Несмотря на это, жена принца Уильяма не выходит на публику и не исполняет королевские обязанности — в таком ритме она может жить довольно долго.

Инсайдеры СМИ в королевском дворце уверяют, что Кэтрин все же выполняет определенные королевские обязанности. Однако к своей прошлой жизни она может уже никогда не вернуться.

Выздоровление Кейт проходит хорошо. Она не может встречаться со многими людьми, потому что состояние ухудшится, и они не хотят, чтобы ее скомпрометировали, но она на ногах, — отмечают журналисты.

По убеждению подданных и поклонников Кэтрин, вскоре ситуация может резко ухудшиться.

Она может никогда не вернуться в ту роль, в которой люди видели ее раньше, — заявил один из анонимных источников.

Кейт и Уильям смогли найти общий язык

Еще один инсайдер отметил, что также есть приятные новости, касающиеся отношений между принцессой Уэльской и принцем Уильямом.

По его словам, между влюбленными наконец-то восстановилась прежняя связь, поэтому супруги стали ближе.

В первую очередь это связано с тем, что у Кейт Миддлтон появилось больше времени для семьи.

Она чувствует себя достаточно сильной, чтобы быть очень вовлеченной в воспитание детей, — рассказывают журналисты.

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