Вона може ніколи не повернутися. Що насправді відбувається з Кейт Міддлтон
Категорія
Світ
Дата публікації

Вона може ніколи не повернутися. Що насправді відбувається з Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон
Джерело:  US Magazine

Новина про рак у принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Попри те, що Кетрін продовжує боротьбу з хворобою, вона все ж таки почала поступово втрачати свій вплив у королівській родині.

Головні тези:

  • Принцеса Уельська не виходить на публіку та не зустрічається з багатьма людьми з огляду на свій стан здоров'я.
  • Інсайдери ЗМІ стверджують, що Кетрін все ще виконує певні королівські обов'язки, але її роль може змінитися назавжди.
  • Хоча є побоювання щодо майбутнього Кейт, є приємна новина про покращення взаємин між Кейт Міддлтон та принцом Вільямом.
  • Вільям і Кейт знову зблизилися завдяки тому, що принцеса має більше часу для сім'ї й для виховання дітей.

Кейт Міддлтон більше не виконує усі королівські обов’язки

За словами британських журналістів, протягом останніх тижнів принцесу Уельську бачили з дітьми кілька разів.

Попри це, дружина принца Вільяма не виходить на публіку й не виконує королівських обов'язків — у такому ритмі вона може жити доволі довго.

Інсайдери ЗМІ у королівському палаці запевняють, що Кетрін все ж виконує певні королівські обов'язки. Проте до свого минулого життя вона може вже ніколи не повернутися.

Одужання Кейт проходить добре. Вона не може зустрічатися з багатьма людьми, тому що стан погіршиться, і вони не хочуть, щоб її скомпрометували, але вона на ногах, — зазначають журналісти.

На переконання підданих і шанувальників Кетрін, незабаром ситуація може різко погіршитися.

Вона може ніколи не повернутися у ту роль, в якій люди бачили її раніше, — заявило одне з анонімних джерел.

Кейт та Вільям змогли знайти спільну мову

Ще один інсайдер зазначив, що також є приємні новини, які стосуються стосунків між принцесою Уельською та принцом Вільямом.

За його словами, між закоханими нарешті відновився колишній зв'язок, тому подружжя стало ближче.

Насамперед це пов’язано з тим, що Кейт Міддлтон має більше часу для сім'ї.

Вона почуває себе достатньо сильною, щоб бути дуже залученою до виховання, — розповідають журналісти.

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