Новина про рак у принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Попри те, що Кетрін продовжує боротьбу з хворобою, вона все ж таки почала поступово втрачати свій вплив у королівській родині.
Головні тези:
- Принцеса Уельська не виходить на публіку та не зустрічається з багатьма людьми з огляду на свій стан здоров'я.
- Інсайдери ЗМІ стверджують, що Кетрін все ще виконує певні королівські обов'язки, але її роль може змінитися назавжди.
- Хоча є побоювання щодо майбутнього Кейт, є приємна новина про покращення взаємин між Кейт Міддлтон та принцом Вільямом.
- Вільям і Кейт знову зблизилися завдяки тому, що принцеса має більше часу для сім'ї й для виховання дітей.
Кейт Міддлтон більше не виконує усі королівські обов’язки
За словами британських журналістів, протягом останніх тижнів принцесу Уельську бачили з дітьми кілька разів.
Попри це, дружина принца Вільяма не виходить на публіку й не виконує королівських обов'язків — у такому ритмі вона може жити доволі довго.
Інсайдери ЗМІ у королівському палаці запевняють, що Кетрін все ж виконує певні королівські обов'язки. Проте до свого минулого життя вона може вже ніколи не повернутися.
На переконання підданих і шанувальників Кетрін, незабаром ситуація може різко погіршитися.
Кейт та Вільям змогли знайти спільну мову
Ще один інсайдер зазначив, що також є приємні новини, які стосуються стосунків між принцесою Уельською та принцом Вільямом.
За його словами, між закоханими нарешті відновився колишній зв'язок, тому подружжя стало ближче.
Насамперед це пов’язано з тим, що Кейт Міддлтон має більше часу для сім'ї.
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