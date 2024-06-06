Новина про рак у принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Попри те, що Кетрін продовжує боротьбу з хворобою, вона все ж таки почала поступово втрачати свій вплив у королівській родині.

Кейт Міддлтон більше не виконує усі королівські обов’язки

За словами британських журналістів, протягом останніх тижнів принцесу Уельську бачили з дітьми кілька разів.

Попри це, дружина принца Вільяма не виходить на публіку й не виконує королівських обов'язків — у такому ритмі вона може жити доволі довго.

Інсайдери ЗМІ у королівському палаці запевняють, що Кетрін все ж виконує певні королівські обов'язки. Проте до свого минулого життя вона може вже ніколи не повернутися.

Одужання Кейт проходить добре. Вона не може зустрічатися з багатьма людьми, тому що стан погіршиться, і вони не хочуть, щоб її скомпрометували, але вона на ногах, — зазначають журналісти. Поширити

На переконання підданих і шанувальників Кетрін, незабаром ситуація може різко погіршитися.

Вона може ніколи не повернутися у ту роль, в якій люди бачили її раніше, — заявило одне з анонімних джерел. Поширити

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Кейт та Вільям змогли знайти спільну мову

Ще один інсайдер зазначив, що також є приємні новини, які стосуються стосунків між принцесою Уельською та принцом Вільямом.

За його словами, між закоханими нарешті відновився колишній зв'язок, тому подружжя стало ближче.

Насамперед це пов’язано з тим, що Кейт Міддлтон має більше часу для сім'ї.