Кейт Міддлтон завершила курс лікування від онкозахворювання та скоро з’явиться на публіці

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вже завершила курс хіміотерапії, але їй ще довго доведеться боротись з онкологією. Про це дружина принца Вільяма написала в соцмережах.
Головні тези:
- Кейт Міддлтон успішно завершила курс хімієтерапії та готується до повернення на публіку після важких дев'яти місяців лікування.
- Принцеса наголосила на важливості підтримки родини та цінних моментах у житті навіть у найважчі періоди.
- Хоча курс хімієтерапії завершений, на Кейт Міддлтон чекає довге одужання та реабілітація від онкозахворювання.
- Діагностика раку в ранній стадії дала принцесі можливість успішно пройти лікування та повернутися до власного життя.
- Публічне звернення принцеси та її рішення поділитися деталями важкої боротьби сприяють підвищенню усвідомленості про онкологічні захворювання.
Кейт Міддлтон завершила курс хімієтерапії
Принцеса Уельська поділилась з підписниками хорошою новиною, від якої відчула полегшення.
Міддлтон написала, що останні дев’ять місяців були важкими для неї та усієї родини. Проте це також нагадало важливість простих речей.
A message from Catherine, The Princess of Wales— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024
As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.
The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL
Принцеса Уельська завершила курс хімієтерапії, але це ще не кінець боротьби. Її чекає довге одужання та реабілітація.
Попри це, Кейт Міддлтон вже планує виходи у світ. Вона повідомила підписникам, що з’явиться на публіці у найближчі місяці.
Коли у принцеси Уельської діагностували рак
Онкологію у Кейт Міддлтон виявили взимку, під час проведення операції на черевній порожнині. Хворобу вдалось помітити на ранній стадії.
Принцеса Уельська розповіла про проблеми зі здоров’ям у березні 2024 року. Вона записала відеозвернення.
Кейт Міддлтон припинила виходити на публіку після Різдва. Ходили різні чутки стосовно її стану здоров’я.
Зазначимо, що вона опинилась у лікарні в той самий час, як і король Великої Британії Чарльз III. У нього теж виявили онкологічне захворювання.
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