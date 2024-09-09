Кейт Міддлтон завершила курс лікування від онкозахворювання та скоро з’явиться на публіці

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вже завершила курс хіміотерапії, але їй ще довго доведеться боротись з онкологією. Про це дружина принца Вільяма написала в соцмережах.

Кейт Міддлтон завершила курс хімієтерапії

Принцеса Уельська поділилась з підписниками хорошою новиною, від якої відчула полегшення.

Оскільки літо добігає кінця, я не можу передати вам, яке це полегшення, коли я нарешті закінчила курс хімієтерапії. Кейт Міддлтон Принцеса Уельська

Міддлтон написала, що останні дев’ять місяців були важкими для неї та усієї родини. Проте це також нагадало важливість простих речей.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024

Принцеса Уельська завершила курс хімієтерапії, але це ще не кінець боротьби. Її чекає довге одужання та реабілітація.

Попри це, Кейт Міддлтон вже планує виходи у світ. Вона повідомила підписникам, що з’явиться на публіці у найближчі місяці.

Попри все, що відбулося до того, як я вступаю в цей новий етап відновлення з відновленим почуттям надії та вдячності за життя, — написала дружина принца Вільяма. Поширити

Коли у принцеси Уельської діагностували рак

Онкологію у Кейт Міддлтон виявили взимку, під час проведення операції на черевній порожнині. Хворобу вдалось помітити на ранній стадії.

Принцеса Уельська розповіла про проблеми зі здоров’ям у березні 2024 року. Вона записала відеозвернення.

Кейт Міддлтон припинила виходити на публіку після Різдва. Ходили різні чутки стосовно її стану здоров’я.

Зазначимо, що вона опинилась у лікарні в той самий час, як і король Великої Британії Чарльз III. У нього теж виявили онкологічне захворювання.