Кейт Міддлтон завершила курс лікування від онкозахворювання та скоро з’явиться на публіці
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Кейт Міддлтон завершила курс лікування від онкозахворювання та скоро з’явиться на публіці

Кейт Міддлтон
Джерело:  online.ua

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон вже завершила курс хіміотерапії, але їй ще довго доведеться боротись з онкологією. Про це дружина принца Вільяма написала в соцмережах.

Головні тези:

  • Кейт Міддлтон успішно завершила курс хімієтерапії та готується до повернення на публіку після важких дев'яти місяців лікування.
  • Принцеса наголосила на важливості підтримки родини та цінних моментах у житті навіть у найважчі періоди.
  • Хоча курс хімієтерапії завершений, на Кейт Міддлтон чекає довге одужання та реабілітація від онкозахворювання.
  • Діагностика раку в ранній стадії дала принцесі можливість успішно пройти лікування та повернутися до власного життя.
  • Публічне звернення принцеси та її рішення поділитися деталями важкої боротьби сприяють підвищенню усвідомленості про онкологічні захворювання.

Кейт Міддлтон завершила курс хімієтерапії

Принцеса Уельська поділилась з підписниками хорошою новиною, від якої відчула полегшення.

Оскільки літо добігає кінця, я не можу передати вам, яке це полегшення, коли я нарешті закінчила курс хімієтерапії. 

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська

Міддлтон написала, що останні дев’ять місяців були важкими для неї та усієї родини. Проте це також нагадало важливість простих речей.

Принцеса Уельська завершила курс хімієтерапії, але це ще не кінець боротьби. Її чекає довге одужання та реабілітація.

Попри це, Кейт Міддлтон вже планує виходи у світ. Вона повідомила підписникам, що з’явиться на публіці у найближчі місяці.

Попри все, що відбулося до того, як я вступаю в цей новий етап відновлення з відновленим почуттям надії та вдячності за життя, — написала дружина принца Вільяма.

Коли у принцеси Уельської діагностували рак

Онкологію у Кейт Міддлтон виявили взимку, під час проведення операції на черевній порожнині. Хворобу вдалось помітити на ранній стадії.

Принцеса Уельська розповіла про проблеми зі здоров’ям у березні 2024 року. Вона записала відеозвернення.

Кейт Міддлтон припинила виходити на публіку після Різдва. Ходили різні чутки стосовно її стану здоров’я.

Зазначимо, що вона опинилась у лікарні в той самий час, як і король Великої Британії Чарльз III. У нього теж виявили онкологічне захворювання. 

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