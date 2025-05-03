Космічне золото. Астрофізики відкрили нові джерела походження металу

Вчені виявили, що золото в космосі може утворюватися не лише внаслідок зіткнення нейтронних зірок, як вважали раніше.

Золото у космосі утворювалося ще на початку Всесвіту

Архівні дані мають докази того, що утворення золота також є наслідком активності нейтронних зір, які мають надпотужне магнітне поле – магнетарів.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в The Astrophysical Journal Letters.

Протягом десятиліть астрономи намагаються визначити космічне походження найважчих елементів, зокрема золота. Вважається, що легкі елементи, як-от водень та гелій, існували на початку Великого вибуху. Потім вибухи зірок вивільнили важкі елементи, що згодом призвело до народження нових зір та планет.

Однак досі розподіл золота по всьому Всесвіту залишається загадкою для астрофізиків.

Це досить фундаментальне питання щодо походження складної матерії у Всесвіті. Це цікава головоломка, яка насправді не розгадана, – пояснив провідний автор дослідження Аніруд Патель. Поширити

Досі науковці вважали, що золото виникає лише внаслідок зіткнення нейтронних зірок, які перебувають на завершальному етапі еволюції і переважно складаються з нейтронів. Свідком такого явища у 2017 році стали науковці.

Вчені підрахували, що більшість таких зіткнень відбулися в останні кілька мільярдів років. Однак нерозбірливі дані 20-річної давності свідчать про те, що золото могло утворюватися на початку зародження Всесвіту.

Про це свідчать яскраві спалахи магнетарів. Науковці виявили, що при цьому зорі вивільняють матеріал, фізичне пояснення якому досі було відсутнім. Тепер вчені припустили, що спалахи нагрівають та викидають матеріал кори зорі з високою швидкістю, що може сприяти утворенню важких металів.

Автори дослідження вирішили знайти докази своєї ідеї. Для цього вони розглянули дані гамма-випромінювання від останнього спалаху магнетарів у 2004 році.

Лише тепер астрономам вдалося схарактеризувати цю інформацію, яка відповідала концепції утворення важких елементів.