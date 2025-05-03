Космическое золото. Астрофизики открыли новые источники происхождения металла

Ученые обнаружили, что золото в космосе может образовываться не только в результате столкновения нейтронных звезд, как считали ранее.
Главные тезисы
- Золото в космосе может образовываться не только в результате столкновения нейтронных звезд, но и от вспышек магнетаров, открывая новые источники происхождения металла.
- Исследование свидетельствует о возможности создания тяжелых элементов в космическом пространстве на ранних этапах Вселенной и об образовании золота еще в начале ее существования.
Золото в космосе образовывалось еще в начале Вселенной
Архивные данные имеют доказательства того, что образование золота также является следствием активности нейтронных звезд, обладающих сверхмощным магнитным полем — магнетарами.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters.
В течение десятилетий астрономы пытаются определить космическое происхождение тяжелых элементов, в частности золота. Считается, что легкие элементы, например водород и гелий, существовали в начале Большого взрыва. Затем взрывы звезд освободили тяжелые элементы, что впоследствии привело к рождению новых звезд и планет.
Однако до сих пор распределение золота по всей Вселенной остается загадкой для астрофизиков.
До сих пор ученые считали, что золото возникает только в результате столкновения нейтронных звезд, которые находятся на завершающем этапе эволюции и преимущественно состоят из нейтронов. Свидетелем такого явления в 2017 году стали учёные.
Ученые подсчитали, что большинство таких столкновений произошло в последние несколько миллиардов лет. Однако неразборчивые данные 20-летней давности свидетельствуют о том, что золото могло образовываться в начале зарождения Вселенной.
Об этом свидетельствуют яркие вспышки магнетарей. Ученые обнаружили, что при этом звезды высвобождают материал, физическое объяснение которому до сих пор отсутствовало. Теперь ученые предположили, что вспышки нагревают и выбрасывают материал коры звезды с высокой скоростью, что может способствовать образованию тяжелых металлов.
Авторы исследования решили найти доказательства своей идеи. Для этого они рассмотрели данные гамма-излучения от последней вспышки магнетарей в 2004 году.
Только теперь астрономам удалось охарактеризовать эту информацию, соответствующую концепции образования тяжелых элементов.
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