Космическое золото. Астрофизики открыли новые источники происхождения металла

Ученые обнаружили, что золото в космосе может образовываться не только в результате столкновения нейтронных звезд, как считали ранее.

Золото в космосе образовывалось еще в начале Вселенной

Архивные данные имеют доказательства того, что образование золота также является следствием активности нейтронных звезд, обладающих сверхмощным магнитным полем — магнетарами.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters.

В течение десятилетий астрономы пытаются определить космическое происхождение тяжелых элементов, в частности золота. Считается, что легкие элементы, например водород и гелий, существовали в начале Большого взрыва. Затем взрывы звезд освободили тяжелые элементы, что впоследствии привело к рождению новых звезд и планет.

Однако до сих пор распределение золота по всей Вселенной остается загадкой для астрофизиков.

Это довольно фундаментальный вопрос происхождения сложной материи во Вселенной. Это интересная головоломка, которая на самом деле не разгадана, — объяснил ведущий автор исследования Анируд Патель. Поделиться

До сих пор ученые считали, что золото возникает только в результате столкновения нейтронных звезд, которые находятся на завершающем этапе эволюции и преимущественно состоят из нейтронов. Свидетелем такого явления в 2017 году стали учёные.

Ученые подсчитали, что большинство таких столкновений произошло в последние несколько миллиардов лет. Однако неразборчивые данные 20-летней давности свидетельствуют о том, что золото могло образовываться в начале зарождения Вселенной.

Об этом свидетельствуют яркие вспышки магнетарей. Ученые обнаружили, что при этом звезды высвобождают материал, физическое объяснение которому до сих пор отсутствовало. Теперь ученые предположили, что вспышки нагревают и выбрасывают материал коры звезды с высокой скоростью, что может способствовать образованию тяжелых металлов.

Авторы исследования решили найти доказательства своей идеи. Для этого они рассмотрели данные гамма-излучения от последней вспышки магнетарей в 2004 году.

Только теперь астрономам удалось охарактеризовать эту информацию, соответствующую концепции образования тяжелых элементов.