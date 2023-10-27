К слежке за Дудой могут быть причастны российские спецслужбы

Что известно о причастности спецслужб РФ к слежке за Дудой

По информации журналистов польского издания, устройство для слежки в автомобиле из кортежа Дуды обнаружили не представители Службы государственной охраны, а пограничники во время Службы государственной охраны.

После этого в Силезском отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры в Катовице начали расследование этого дела.

Публично его не комментируют, но, по данным польских СМИ, речь идет о незаконном получении информации.

Кроме этого, журналисты издания узнали, что следователи подозревают в установлении устройства спецслужбы РФ, поскольку примерно в то же время – 28 июня – состоялся последний визит Дуды в Украину.

Непонятно, почему устройство тогда не нашли сотрудники Службы госохраны, говорится в материале.

Если в ходе следствия подтвердится восточный след, значит, его установили, например, россияне и их службы. Если бы это было правдой, у нас была бы крайне опасная ситуация, - объяснил журналистам издание представитель одной из польских спецслужб. Поделиться

В то же время, многолетний работник канцелярии президента Польши на условиях анонимности рассказывает Rzeczpospolita и другую версию событий.

Ранее в автомобиле, которыми пользовались сотрудники канцелярии низшего ранга, устанавливали локаторы, чтобы контролировать их использование в служебных целях.