К слежке за Дудой могут быть причастны российские спецслужбы

Геолокационное устройство в автомобиле из кортежа президента Польши Анджея Дуды могли установить российские спецслужбы.
Что известно о причастности спецслужб РФ к слежке за Дудой
По информации журналистов польского издания, устройство для слежки в автомобиле из кортежа Дуды обнаружили не представители Службы государственной охраны, а пограничники во время Службы государственной охраны.
После этого в Силезском отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией прокуратуры в Катовице начали расследование этого дела.
Публично его не комментируют, но, по данным польских СМИ, речь идет о незаконном получении информации.
Кроме этого, журналисты издания узнали, что следователи подозревают в установлении устройства спецслужбы РФ, поскольку примерно в то же время – 28 июня – состоялся последний визит Дуды в Украину.
Непонятно, почему устройство тогда не нашли сотрудники Службы госохраны, говорится в материале.
В то же время, многолетний работник канцелярии президента Польши на условиях анонимности рассказывает Rzeczpospolita и другую версию событий.
Ранее в автомобиле, которыми пользовались сотрудники канцелярии низшего ранга, устанавливали локаторы, чтобы контролировать их использование в служебных целях.
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