До стеження за Дудою можуть бути причетні російські спецслужби

Геолокаційний пристрій в автомобілі з кортежу президента Польщі Анджея Дуди могли встановити російські спецслужби.
Що відомо про причетність спецслужб РФ до стеження за Дудою
За інформацією журналістів польського видання, пристрій для стеження в автомобілі з кортежу Дуди виявили не представники Служби державної охорони, а прикордонники під час Служба державної охорони.
Після цього в Сілезькому відділі боротьби з організованою злочинністю та корупцією прокуратури в Катовіце розпочали розслідування цієї справи.
Публічно його не коментують, але, за даними польських ЗМІ, йдеться про незаконне отримання інформації.
Окрім цього журналісти видання дізнались, що слідчі підозрюють у встановленні пристрою спецслужби РФ, оскільки приблизно в той же час – 28 червня – відбувся останній візит Дуди в Україну.
Незрозуміло, чому пристрій тоді не виявили співробітники Служби держохорони, йдеться в матеріалі.
Водночас багаторічний працівник канцелярії президента Польщі на умовах анонімності розповідає Rzeczpospolita й іншу версію подій.
Раніше в авто, якими користувались співробітники канцелярії нижчого рангу, встановлювали локатори, аби контролювати їхнє використання в службових цілях.
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