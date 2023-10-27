До стеження за Дудою можуть бути причетні російські спецслужби

Геолокаційний пристрій в автомобілі з кортежу президента Польщі Анджея Дуди могли встановити російські спецслужби.

Що відомо про причетність спецслужб РФ до стеження за Дудою

За інформацією журналістів польського видання, пристрій для стеження в автомобілі з кортежу Дуди виявили не представники Служби державної охорони, а прикордонники під час Служба державної охорони.

Після цього в Сілезькому відділі боротьби з організованою злочинністю та корупцією прокуратури в Катовіце розпочали розслідування цієї справи.

Публічно його не коментують, але, за даними польських ЗМІ, йдеться про незаконне отримання інформації.

Окрім цього журналісти видання дізнались, що слідчі підозрюють у встановленні пристрою спецслужби РФ, оскільки приблизно в той же час – 28 червня – відбувся останній візит Дуди в Україну.

Незрозуміло, чому пристрій тоді не виявили співробітники Служби держохорони, йдеться в матеріалі.

Якщо в ході слідства підтвердиться східний слід, це означає, що його встановили, наприклад, росіяни та їхні служби. Якби це було правдою, ми б мали вкрай небезпечну ситуацію, - пояснив журналістам видання представник однієї з польських спецслужб. Поширити

Водночас багаторічний працівник канцелярії президента Польщі на умовах анонімності розповідає Rzeczpospolita й іншу версію подій.

Раніше в авто, якими користувались співробітники канцелярії нижчого рангу, встановлювали локатори, аби контролювати їхнє використання в службових цілях.