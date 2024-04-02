Кабмин изменил правила пересечения границы Украины для студентов-мужчин
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин изменил правила пересечения границы Украины для студентов-мужчин

Оксен Лесовой
Студенты
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Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что 2 апреля правительство одобрило решение, которое позволит студентам-бакалаврам выезжать за границу на стажировку.

Украинские студенты смогут выезжать на обучение за границу

Правила пересечения границы изменены.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Лесной объяснил, что академическая мобильность — это возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт. Для университетов способ укрепить партнерства с иностранными учреждениями.

Однако из-за военного положения в программах академической мобильности сегодня принимают участие только девушки. И студенты неоднократно обращались с этим вопросом к президенту Владимиру Зеленскому.

Сегодня правительство приняло решение, которое позволит ребятам также становиться участниками этих программ — сроком на один семестр. Речь идет только о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате по дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).

Оксен Лисовой

Оксен Лисовой

Министр образования Украины

В то же время чиновник рассказал, что для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности необходимо иметь:

  • е-билет студента;

  • направление от учебного заведения;

  • заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

  • военно-справочный документ от ТЦК

Никаких особых разрешений МОН не будет выдавать.

Омбудсмен направил письмо в ГПСУ из-за требований документов на границе

Лубинец сообщил, что 31 декабря на разных пунктах пропуска образовались очереди из-за усиления контроля граждан, желающих уехать за границу.

По данным СМИ, пограничники якобы усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью и сопровождающих их многодетных родителей, людей, которые едут по системе «Путь».

Также требуют военно-учетные документы с записью об отсрочке мобилизации. ГНСУ объясняла, что это связано с большим количеством случаев подделки документов.

Чтобы разобраться с ситуацией, сегодня утром направил срочное письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГНСУ у граждан, пересекающих государственную границу, а также правовые основания такого требования.

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