В Дії можно будет оформить временное разрешение на выезд ребенка за границу
Категория
Технологии
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В Дії можно будет оформить временное разрешение на выезд ребенка за границу

Михаил Федоров
Дія
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Услуга в Дії будет полностью безвозмездной, в то же время классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.

"Дія" родителям в помощь

Кабинет министров Украины поддержал постановление, согласно которому оформить временное разрешение на выезд ребенка за границу можно будет в приложении Дія. Эта услуга будет полностью бесплатной.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Быстро и удобно – правительство поддержало оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу в Дії, – говорится в сообщении.

По словам министра, все будет работать очень просто.

Он объяснил, что необходимо, чтобы у обоих родителей было действие. Один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении Дія. Підпис. Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут проверить все онлайн.

Услуга в Дії будет полностью безвозмездной, в то же время классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей. Продолжаем строить страну с удобными госсервисами, – отметил Федоров.

Будет ли ИИ в Дії и других государственных сервисах

Михаил Федоров рассказал, что у Действия может появиться виртуальный помощник нового поколения.

Это, конечно, спойлер, это только R&D. Я не могу сейчас говорить, что это на 100% произойдет, не могу говорить о дедлайнах. Но, во-первых, мы работаем над виртуальным помощником Надежда, который, возможно или нет, появится в Дії. Это рабочее название, – отметил Федоров.

Минцифры ведет консультации с американской OpenAI и хочет внедрять ИИ-технологии в государственные сервисы.

Мы общаемся с компанией OpenAI, чтобы максимально автоматизировать и сделать понятным языком ответ на любой ваш вопрос. К примеру, вы говорите: "Надежда, найди ЦНАП рядом со мной, который находится в таком-то районе, в таком-то городе, и скажи, какие услуги можно получить". И тебе на человеческом языке максимально персонализированно дается ответ, где можно найти этот ЦНАП, и так далее, — объяснил министр.

По его словам, речь идет не только о том, что можно получить на портале или в приложении Действие, а вообще о любом ответе на вопросы, касающиеся государственных сервисов.

Я пока не могу рассказать всю архитектуру, но конечно мы не будем использовать персональные данные. Мы дизайним систему таким образом, чтобы все было максимально безопасно, потому что это главный вызов. С точки зрения технологии, это будет максимально условная локализация, — акцентировал Федоров.

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