В Дії можно будет оформить временное разрешение на выезд ребенка за границу

Услуга в Дії будет полностью безвозмездной, в то же время классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.
"Дія" родителям в помощь
Кабинет министров Украины поддержал постановление, согласно которому оформить временное разрешение на выезд ребенка за границу можно будет в приложении Дія. Эта услуга будет полностью бесплатной.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
По словам министра, все будет работать очень просто.
Он объяснил, что необходимо, чтобы у обоих родителей было действие. Один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении Дія. Підпис. Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут проверить все онлайн.
Будет ли ИИ в Дії и других государственных сервисах
Михаил Федоров рассказал, что у Действия может появиться виртуальный помощник нового поколения.
Минцифры ведет консультации с американской OpenAI и хочет внедрять ИИ-технологии в государственные сервисы.
По его словам, речь идет не только о том, что можно получить на портале или в приложении Действие, а вообще о любом ответе на вопросы, касающиеся государственных сервисов.