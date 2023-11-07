У Дії можна буде оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон
Категорія
Технології
Дата публікації

У Дії можна буде оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон

Михайло Федоров
Дія

Послуга в Дії буде повністю безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

“Дія” батькам в поміч

Кабінет міністрів України підтримав постанову, згідно з якою оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде у застосунку Дія. Ця послуга буде повністю безоплатною.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Швидко та зручно – уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії, – йдеться в повідомленні.

За словами міністра, працюватиме все дуже просто.

Він пояснив, що необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн.

Послуга в Дії буде повністю безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків. Продовжуємо будувати країну з найзручнішими держсервісами, – зазначив Федоров.

Чи буде ШІ в Дії та інших державних сервісах

Михайло Федоров розповів, що у Дії може з’явитися віртуальний помічник нового покоління.

Це, звичайно, спойлер, це лише R&D. Я не можу зараз говорити, що це на 100% відбудеться, не можу говорити про дедлайни. Але, по-перше, ми працюємо над віртуальним помічником "Надія", який, можливо чи ні, зʼявиться в Дії. Це робоча назва, — зазначив Федоров.

Мінцифри веде консультації з американською OpenAI і хоче впроваджувати ШІ-технології у державні сервіси.

Ми спілкуємося з компанією OpenAI, щоб максимально автоматизувати і зробити зрозумілою мовою відповідь на будь-яке ваше питання. Наприклад, ви говорите: "Надія, знайди ЦНАП поруч зі мною, який знаходиться в такому-то районі, в такому-то місті, і скажи, які послуги можна отримати". І тобі людською мовою максимально персоналізовано дається відповідь, де можна знайти цей ЦНАП, і так далі, — пояснив міністр.

За його словами, йдеться не лише про те, що можна отримати на порталі або в застосунку Дія, а взагалі про будь-яку відповідь на питання, що стосується державних сервісів.

Я поки не можу розповісти всю архітектуру, але, звичайно, ми не будемо використовувати персональні дані. Ми дизайнимо систему таким чином, щоб все було максимально безпечно, тому що це головний виклик. З точки зору технології це буде максимально умовна локалізація, — акцентував Федоров.

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