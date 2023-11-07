У Дії можна буде оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон

Послуга в Дії буде повністю безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.
“Дія” батькам в поміч
Кабінет міністрів України підтримав постанову, згідно з якою оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде у застосунку Дія. Ця послуга буде повністю безоплатною.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
За словами міністра, працюватиме все дуже просто.
Він пояснив, що необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн.
Чи буде ШІ в Дії та інших державних сервісах
Михайло Федоров розповів, що у Дії може з’явитися віртуальний помічник нового покоління.
Мінцифри веде консультації з американською OpenAI і хоче впроваджувати ШІ-технології у державні сервіси.
За його словами, йдеться не лише про те, що можна отримати на порталі або в застосунку Дія, а взагалі про будь-яку відповідь на питання, що стосується державних сервісів.