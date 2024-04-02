Кабмін змінив правила перетину кордону України для студентів-чоловіків

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що 2 квітня уряд схвалив рішення, яке дозволить студентам-бакалаврам виїжджати за кордон на стажування.

Українські студенти зможуть виїжджати на навчання за кордон

Правила перетину кордону змінені.

Про це посадовець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Лісовий пояснив, що академічна мобільність — це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, аби здобути нові знання та досвід. Для університетів — спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами.

Однак через воєнний стан у програмах академічної мобільності сьогодні беруть участь лише дівчата. І студенти неодноразово зверталися з цим питанням до президента Володимира Зеленського.

Тож сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям також ставати учасниками цих програм — терміном на один семестр. Мовиться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування). Оксен Лісовий Міністр освіти України

Водночас посадовець розповів, що для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності необхідно мати:

е-квиток студента;

направлення від закладу освіти;

засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК.

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Лубінець повідомив, що 31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися черги через посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон.

За даними ЗМІ, прикордонники нібито посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою «Шлях».

Також вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації. ДПСУ пояснювала, що це пов’язано із великою кількістю випадків підробки документів.