Представители украинского правительства планируют заключить с Евросоюзом новые мощные соглашения. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, согласно договоренностям с Брюсселем, Киев получит около 60 миллионов евро. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заседание правительства в среду, 30 сентября.

По его словам, речь идет о трех совместные соглашения.

"На сегодняшнее заседание правительство совместно с ЕС подготовил три новых соглашения на общую сумму в 60 млн евро для помощи малому и среднему бизнесу в контексте его экологизации для поддержки регионов востока Украины, а также для развития гражданского общества", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, стороны согласуют также проект документа о финансировании мероприятий "Климатический пакет для стабильной экономики в Украине". Согласно этому договору, около 10 миллионов евро пойдут на различные мероприятия для развития ресурсно-эффективной и конкурентоспособной экономики.

Третьим запланированным проектом соглашения стала инициатива по финансированию мероприятий по развитию гражданского общества. Украинская сторона получит 30 миллионов евро финансовой поддержки по программе ЕС "Крепкие регионы". Области получат эти распределены средства для ликвидации последствий пандемии коронавируса COVID-19.

Напомним, уже 6 октября планируется проведение саммита "Украина-ЕС", Киев на нем будет представлять лично президент Владимир Зеленский.

Украинское правительство ранее получал пакеты помощи от Евросоюза и других партнеров для преодоления мощной кризиса, который начался вместе с пандемией.

Как сообщал ONLINE.UA, вопрос евроинтеграции для Украины сейчас стоит актуальнее, чем раньше, утверждает президент Владимир Зеленский. Во вторник, 29 сентября, государственный лидер провел видеоконференцию с депутатами Европарламента, он поблагодарил Брюссель за устойчивую поддержку на разных направлениях.