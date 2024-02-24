Как пограничники взяли первых пленных во время полномасштабного вторжения РФ — видео

Пограничники рассказали, как они взяли первых российских пленников во время полномасштабного нападения Российской Федерации два года назад.
Как пограничники взяли первых пленных
По данным пограничников, они тогда подвели вражескую БМП из РПГ-17. Однако механик-водитель выжил и попытался присоединиться к экипажу другой БМП.
ВСУ показали пленных россиян на Запорожском направлении
Украинские военные из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады отбили атаку преступной армии РФ и взяли в плен более 10 российских оккупантов.
Украинским военным удалось отразить атаку российских окупантов и взять в плен 11 военных преступников.
Военные подчеркнули, что после серии точных пулеметных очередей уцелевшие оккупанты решили сдаться в плен.
Среди пленных оказались несколько бывших заключённых, несколько дагестанцев и один житель Санкт-Петербурга. Все военные 71 мотострелкового полка русской армии.
Сейчас они предоставляют ценную информацию нашим контрразведчикам, а затем пополнят фонд для обмена пленными, — подчеркивают украинские военные.
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