Как пограничники взяли первых пленных во время полномасштабного вторжения РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Как пограничники взяли первых пленных во время полномасштабного вторжения РФ — видео

ГПСУ
Пограничники
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Пограничники рассказали, как они взяли первых российских пленников во время полномасштабного нападения Российской Федерации два года назад.

Как пограничники взяли первых пленных

Первых оккупантов пограничники пленили утром 24 февраля 2022 года. В городе Счастье, где уже шли уличные бои, группа бойцов Луганского отряда под руководством Героя Украины Дмитрия Кушнира взяла в плен 4 кафира, — заявили в службе.

По данным пограничников, они тогда подвели вражескую БМП из РПГ-17. Однако механик-водитель выжил и попытался присоединиться к экипажу другой БМП.

Но вместе с тремя оккупантами из уцелевшей машины попал в плен. Все — местные коллаборанты, вступившие в ряды оккупационных войск, — сообщили в ГНСУ.

ВСУ показали пленных россиян на Запорожском направлении

Украинские военные из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады отбили атаку преступной армии РФ и взяли в плен более 10 российских оккупантов.

Украинским военным удалось отразить атаку российских окупантов и взять в плен 11 военных преступников.

Штурм россиян захлебнулся еще на подходе к нашим позициям – бронетехнику накрыли и повредили артой, после чего дезориентированные вражеские пехотинцы скрылись в укрытии. Тогда на зачистку серой зоны выдвинулась штурмовая группа 128 ОГШБр, — говорится в сообщении украинских военных.

Военные подчеркнули, что после серии точных пулеметных очередей уцелевшие оккупанты решили сдаться в плен.

Среди пленных оказались несколько бывших заключённых, несколько дагестанцев и один житель Санкт-Петербурга. Все военные 71 мотострелкового полка русской армии.

Сейчас они предоставляют ценную информацию нашим контрразведчикам, а затем пополнят фонд для обмена пленными, — подчеркивают украинские военные.

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